Σε ρινγκ μετατράπηκε το «Παρκ Ντε Πρενς» όπου πραγματοποιήθηκε το ντέρμπι Παρί – Μαρσέιγ, αφού πέντε παίκτες είδαν την κόκκινη κάρτα!

Οι Μασσαλοί επικράτησαν 1-0 χάρη στο γκολ του Τοβέν στο 31’ έπειτα από 9 χρόνια (είχαν μεσολαβήσει τρεις ισοπαλίες, 13 ήττες), αλλά στην ιστορία θα μείνει η σύρραξη στο τέλος. Συγκεκριμένα μετά από εκτέλεση φάουλ του Παγέτ λίγα μέτρα πιο κάτω από τη σέντρα ο Τοβέν πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με σουτ στην κίνηση εκτέλεσε τον Ρίκο στην κλειστή αριστερή γωνία του.

Μετά το μαρκάρισμα του Παρέδες στον Μπενεντέτο στο 90’, το ματς πήρε «φωτιά», οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια και πέντε από αυτούς έφυγαν για τα αποδυτήρια αποβλημένοι. Αμαβί και Κουρζάβα με απευθείας κόκκινη, Μπενετέτο και Παρέδες με δεύτερη κίτρινη ενώ στη συνέχεια είδε κόκκινη κάρτα απευθείας και ο Νέιμαρ με τη χρήση βίντεο ενώ κατά την αποχώρησή του κατήγγειλε ως ρατσιστή τον Ισπανό αμυντικό Άλβαρο Γκονζάλεθ! Πριν από τις κόκκινες είχαν βγει άλλες 12 κίτρινες και τελικά, η αναμέτρηση έληξε με σύνολο 17 καρτών, επίδοση ρεκόρ στη Ligue 1 τον 21ο αιώνα.

It was pretty obvious all game a red card was coming, finally got 5 in one go in the 97th minute with this “fight” breaking out. Kurzawa with a kick, Neymar punching Gonzalez in back of head. 14 yellow cards and 5 red cards in the game, could’ve been more too! #Ligue1 #PSGOM pic.twitter.com/Iv003OeZD0

