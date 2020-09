Ο 33χρονος επιθετικός βρέθηκε στην πόλη της Περούτζια, με σκοπό να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση της ιταλικής υπηκοότητας. Ωστόσο, όπως αποκάλυψαν οι Ιταλοί δημοσιογράφοι Φαμπρίτσιο Ρομάνο και Τανκρέντι Παλμέρι, υπήρξαν παρατυπίες από την πλευρά του εξεταζόμενου. Μάλιστα, η εξέταση είχε διάρκεια μόλις μισή ώρα, ενώ η κανονική διάρκειά της είναι δύο ώρες. Ο Σουάρες κατηγορείται ότι γνώριζε από πριν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις, τη στιγμή μάλιστα που ο παίκτης δεν έχει καμία γνώση της ιταλικής γλώσσας.

Big issue. There has been “irregularities” in the test of Luis Suárez for Italian Exam in the University for Perugia. “Suárez got advance questions, he had the passport by cheating”, according to preliminary investigations [Ansa]. Meanwhile, he’s waiting to join Atlético… 🚨 pic.twitter.com/Idy1gisZFu

