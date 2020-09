Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αντρέι Ρούμπλεφ στον τελικό του Αμβούργου, καθώς μετά από ένα άκρως εντυπωσιακό ματς, ο 22χρονος Ρώσος (Νο.14) επικράτησε με 6-4, 3-6, 7-5 και σήκωσε κούπα για πέμπτη φορά στην καριέρα του. Ήταν η 25η φετινή νίκη του και τον ξεπερνάει μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς με 31!

Ήταν, πάντως, μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τον Στέφανο, καθώς βρέθηκε να προηγείται με 3-5 αλλά έχασε στη συνέχεια τέσσερα γκέιμ στη σειρά.. Μπορεί να μην είχε ματς πόιντ όπως στο παιχνίδι με τον Μπόρνα Τσόριτς στο US Open, όμως ίσως η εμπειρία του από αυτή την αναμέτρηση να κάνει τις μπάλες πιο βαριές όταν… φτάνει στη γραμμή του τερματισμού.

