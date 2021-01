O Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε μια ανάσα από το triple-double και οδήγησε τους Μπακς στην νίκη απέναντι στους Μπούλς με 126-96. Ο Greek Freak σε λιγότερο από 28 λεπτά κατάφερε να πετύχει 29 πόντους, να «κατεβάσει» 12 ριμπάουντ και να μοιράσει 8 ασίστ.

«Το παιχνίδι μου είναι λιγότερο.. επίμονο. Είμαι ανταγωνιστικός και προσπαθώ να σκοράρω απέναντι σε όλους. Αλλά στο τέλος της ημέρας μετράει η νίκη και να το βάλεις στο παιχνίδι τους συμπαίκτες σου. Να… θυσιαστείς γι’ αυτούς», ανέφερε ο Έλληνας άσος στην αρχή των δηλώσεών του και συνέχισε:

«Πλέον βλέπω πολλά κορμιά μπροστά μου, βλέπω την άμυνα να προσαρμόζεται πάνω μου. Θέλω να μπαίνω στη ρακέτα, να νιώθω το παιχνίδι. Αλλά οι συμπαίκτες μου είναι ανοικτοί και θέλω να τους βρίσκω. Όπου και αν κοιτάξω υπάρχουν παίκτες που μπορούν να βάλουν τρίποντα. Αισθάνομαι άνετα είτε παίζω με τον βασικό κορμό, είτε με τους αναπληρωματικούς».

“It feels good to know that as an organization, we’re a winning organization. Guys come here and are preaching our culture.” pic.twitter.com/U597bxtH7F

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2021