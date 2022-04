Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «ξαναχτύπησε» στο twitter με μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση που απ’ την πρώτη στιγμή προκάλεσε ποικίλα σχόλια στους χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας. «Ο μισθός σου είναι η δωροδοκία που σου δίνουν για να ξεχάσεις τις φιλοδοξίες σου» έγραψε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter και οι αντιδράσεις του κοινού φανερώνουν αν μη τι άλλο δυσαρέσκεια.

Your salary is the bribe they give you to forget your aspirations.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) April 28, 2022