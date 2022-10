Η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το Finals για 2η διαδοχική χρονιά, μετά το επιτυχημένο περσινό της ντεμπούτο, όπου ήταν και ημιφιναλίστ.

Παράλληλα, πήρε και μια σπουδαία πρόκριση για την ημιτελική φάση του Guadalajara Akron Open. Θα είναι ο 6ος ημιτελικός της σε ένα 1000άρι στο WTA Tour και ο 3ος στη φετινή χρονιά, μετά από την Ντόχα και το Indian Wells.

One way ticket to Fort Worth, Texas ✈️

No.4 seed @mariasakkari stays the course and punches her ticket to the @WTAFinals!#GDLOPENAKRON pic.twitter.com/JcAeMythhv

— wta (@WTA) October 22, 2022