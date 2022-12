Τίτλοι τέλους αναμένεται να πέσουν στη συνεργασία του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τους Ντάλας Μάβερικς. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Shams Charania, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

The Mavericks are waiving guard Tyler Dorsey and signing F/G AJ Lawson on a two-way NBA contract out of NBA G League College Park, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 26, 2022