Μία από τις χειρότερες καταστροφές της ιστορίας της ζει η Τουρκία, μετά και το σεισμό που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας και τον δεύτερο που ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα.

Φυσικά ο αθλητισμός έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε τέτοιες καταστάσεις, εξ ου και η αναστολή μέχρι νεωτέρας κάθε αθλητικής δραστηριότητας στη χώρα, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας. Λίγες ώρες αργότερα η FIBA ενημέρωσε για την αναβολή όλων των αγώνων των τουρκικών ομάδων γι αυτή την εβδομάδα, στο Basketball Champions League.

🚨 Following the devastating events in Turkey, all of this week’s #BasketballCL games with Turkish participation have been postponed and will be rescheduled. pic.twitter.com/0QftoLU1SP

— Basketball Champions League (@BasketballCL) February 6, 2023