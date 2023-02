Η πιο ευχάριστη είδηση μπροστά στο μακελειό της Τουρκίας έχει σχέση και με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα τον Κρίστιαν Ατσού, ο οποίος αγνοείτο, όμως ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια του σπιτιού όπου διέμενε.

I’m still in contact with Christian Atsu’s management. A teammate of Atsu has confirmed to them, the player has been found and taken to the hospital.

They expect an official statement from his club soon.

Prayers still with him and everyone. Trust God he is safe 🙏 pic.twitter.com/J9GFZyac2O

— Saddick Adams (@SaddickAdams) February 6, 2023