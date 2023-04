Στις δηλώσεις του μετά από το Game 1, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε ότι η σειρά θα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Όχι απλά από αγώνα σε αγώνα, αλλά από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο.

Και δικαιώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (28/4), καθώς Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε έδωσαν τεράστια μάχη μέχρι να πάρουν οι Τούρκοι τη νίκη (82-78), που οδήγησε τη σειρά των playoffs της Euroleague στο 1-1.

* Οι αγώνες 4 και 5, αν χρειαστούν. Οι σειρές είναι best-of-five, ο πρώτος στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four

Με δύο τρίποντα του Κάναν στο πρώτο δίλεπτο, ο Ολυμπιακός έχτισε ένα μικρό προβάδισμα (8-1) και έβαλε τον κόσμο του στο ματς. Το 24-10 στο τέλος της περιόδου ήταν απίθανο, με τους Τούρκους να έχουν 3/14 δίποντα, αλλά και με τους γηπεδούχους να στηρίζονται στον πλουραλισμό τους και στην άμυνα στη ρακέτα, καθώς εκτός από την καλή δουλειά στο ριμπάουντ, μετρούσαν και τρία μπλοκ.

Το 26-10 στις αρχές της δεύτερης, έγινε 26-18 όταν ο Κάρσεν Έντουαρντς άρχισε να σκοράρει κατά ριπάς για τη Φενέρμπαχτσε και εκεί οι φιλοξενούμενοι έδειξαν για πρώτη φορά ανταγωνιστικοί. Η έντασή τους στο επιθετικό ριμπάουντ δεν τους έδωσε πολύ σκορ, έδειξε όμως την αποφασιστικότητα που είχαν για να διεκδικήσουν το ματς. Στο ημίχρονο (37-34) είχαν εκτελέσει 15 περισσότερα σουτ, είχαν όμως και αρκετό δρόμο για να βάλουν πραγματικά προβλήματα στον Ολυμπιακό.

Στην έναρξη του β’ μέρους ο Ιτούδης κράτησε τον Ντόρσεϊ στον πάγκο, ο Έντουαρντς συνέχισε να προκαλεί προβλήματα με την έφεσή του στο σκοράρισμα και η Φενέρμπαχτσε μείωσε στο καλάθι (43-41 στο 24′). Σε αυτό το τέμπο κύλησε όλη η τρίτη περίοδος, την οποία έκλεισε ο Βεζένκοβ με ένα τρίποντο-αριστούργημα, με ένα σουτ-έπος για το 56-51.

THIS IS WHAT HE DOES!

How good is Vezenkov? The @Olympiacos_BC with an unreal triple 😮 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/daArB0CvBn

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2023