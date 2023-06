Το γιατί ήθελε να φύγει απ’ την Παρί Σεν Ζερμέν, εξηγείται εύκολα τελικά. Μετά τις ύβρεις για τη μητέρα του λίγο καιρό μετά τον αποκλεισμό απ’ το Champions League, ο Λιονέλ Μέσι ουσιαστικά το είχε πάρει απόφαση. Πριν λίγες ώρες η Γαλλική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα πως ο Αργεντινός δε θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Ο αγώνας με την Κλερμόν θεωρητικά έπρεπε να είναι ευκαιρία για να χειροκροτηθεί ο Μέσι απ’ τους φίλους των Παριζιάνων. Όμως μετά από δύο χρόνια και στο τελευταίο του ματς, αυτοί προτίμησαν να τον αποδοκιμάσουν. Τουλάχιστον μια μερίδα απ’ τους φίλους της Γαλλικής ομάδας.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης όταν ακούστηκε το όνομά του απ’ τα μεγάφωνα, η αποδοκιμασία και τα σφυρίγματα ήταν έντονα. Γεγονός που σχολιάστηκε άσχημα απ’ τον ποδοσφαιρικό πλανήτη όπως ήταν αναμενόμενο.

🚨🇦🇷| Leo Messi’s name was still booed by some when his name was announced in the starting 11 during his last game as a PSG player.. 🤦🏻‍♂️🫠

— PSG Report (@PSG_Report) June 3, 2023