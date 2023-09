Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψάχνει πάντα τρόπους για να βελτιωθεί, να προσθέσει πράγματα το παιχνίδι του και γι’ αυτό το λόγο έκανε προπονήσεις με τον θρυλικό Χακίμ Ολάζουον, έναν παίκτη που ήταν υπερπλήρης, παίζοντας με πλάτη στο καλάθι.

Ο “Greek Freak” έκανε ένα post στα social media που διατηρεί και ευχαρίστησε τον Ολάζουον για τον χρόνο που πέρασαν μαζί και όσα φυσικά διδάχθηκε από τον σπουδαίο πρώην σέντερ.

“Απολαμβάνω να είμαι μαθητής του παιχνιδιού. Μάθετε, σεβαστείτε και εκτιμήστε το μεγαλείο. Σε ευχαριστώ Χακίμ”, έγραψε ο Γιάννης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

I enjoy being a student of the game. Learn, respect and appreciate greatness. Thank you Hakeem 34 🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/x0PcUFjTGP

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 25, 2023