Στα σκαριά η πολυαναμενόμενη ταινία «Game of Thrones»

Στα σκαριά φέρεται να βρίσκεται η πολυαναμενόμενη – για εκατομμύρια φαν – ταινία «Game of Thrones», σύμφωνα με δημοσιεύματα σε περιοδικά του Χόλιγουντ, όπως το Deadline και το The Hollywood Reporter.



Επικαλούμενα ανώνυμες πηγές υποστηρίζουν ότι η Warner Bros. Discovery έχει ήδη ξεκινήσει να φτιάχνει την ταινία για το «Game of Thrones», ωστόσο δεν είναι ακόμα γνωστό αν η ταινία θα βασιστεί στην αρχική σειρά ή θα έχει τελείως διαφορετικό σενάριο.



Βέβαια, τα συγκεκριμένα ρεπορτάζ δεν αποτελούν μεγάλη έκπληξη για όσους ασχολούνται με το θέμα. Το HBO, το τηλεοπτικό δίκτυο της Warner Bros., ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή της σειράς, «Game of Thrones», με αποτέλεσμα να έχει στα χέρια της μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές όλων των εποχών. Το «Game of Thrones» κέρδισε 59 βραβεία Έμι και ένα τεράστιο κοινό που αυξανόταν σε κάθε σεζόν.



Ο συγγραφέας, Ρ. Ρ. Μάρτιν, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η ταινία «Game of Thrones» θα βοηθούσε στους συσχετισμούς τις σειράς, σε συνέντευξη που είχε δώσει το 2014 στο The Hollywood Reporter. Ενώ έχει αφήσει να εννοηθεί το ίδιο πράγμα και για το πρίκουελ της σειράς.



Οι παραγωγοί της σειράς, από την πλευρά τους, είχαν δηλώσει στη Wall Street Journal, τον περασμένο Φεβρουάριο ότι ήθελαν να ολοκληρώσουν το «Game of Thrones» με τρεις ταινίες που θα βγουν στα σινεμά, όμως το δίκτυο, ΗΒΟ, απέρριψε την ιδέα.



Μετά την ολοκλήρωση της σειράς το 2019 και καθώς εκατομμύρια θαυμαστές ζητούσαν κι άλλες ιστορίες, το ΗΒΟ προγραμμάτισε διάφορες, spin-off σειρές, ωστόσο στον αέρα βγήκε μόνο το «House of the Dragon», το οποίο ήταν επίσης επιτυχία, όχι όμως του μεγέθους του «Game of Thrones».

Επιτυχία που «βγαίνει μια φορά στα 20 χρόνια»

Όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, το «Game of Thrones» υπήρξε μία επιτυχία που βγαίνει μία φορά στα 20 χρόνια. Προσέλκυσε εκατομμύρια θαυμαστές, που δεν έχασαν το ενδιαφέρον τους για τη σειρά μέχρι την τελευταία στιγμή.



Η είδηση για την ταινία «Game of Thrones» έρχεται σε μία δύσκολη στιγμή για την Warner Bros. Discovery, που βίωσε μία χρονιά με επιτυχίες, αλλά και σημαντικές αποτυχίες.



Η εταιρεία έβγαλε στα σινεμά τρία από τα μεγαλύτερα blockbusters του 2024, το δεύτερο μέρος του Dune, το «Godzilla x Kong: The New Empire», και το «Beetlejuice Beetlejuice». Όμως, τα blockbusters, «Furiosa: A Mad Max Saga» και το «The Watchers» δεν πήγαν καλά στις αίθουσες αποφέροντας ελάχιστα κέρδη.



Εν μέσω των αποτυχιών, το Deadline υποστήριζε σε ρεπορτάζ του τον περασμένο Ιούλιο ότι η Warner Bros. Discovery προχώρησε σε ένα μεγάλο γύρο απολύσεων σε διάφορους τομείς της εταιρείας.



Βέβαια, η μεγαλύτερη αποτυχία της χρονιάς ήταν το «Joker: Folie à Deux», η συνέχεια του «Joker», του οποίου οι εισπράξεις με το ζόρι έφτασαν τα 200 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η παραγωγή της ταινίας κόστισε περίπου το ίδιο ποσό.



Πάντως, πέρυσι η εταιρεία ανακοίνωσε και μία τηλεοπτική σειρά Χάρι Πότερ, μετά την αποτυχία της σειράς ταινιών, «Fantastic Beasts».