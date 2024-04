Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είχε την ευκαιρία να μιλήσει σε θερμό με κλίμα με αρκετό κόσμο, με τις αγκαλιές και τις selfies να δίνουν και να παίρνουν

Στην παρέλαση στη Νέα Υόρκη για τις επετειακές εκδηλώσεις της ομογένειας για την 25η Μαρτίου συμμετείχε ο Στέφανος Κασσελάκης ως επίτιμος προσκεκλημένος καθώς πραγματοποιεί επίσκεψη στις ΗΠΑ .



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είχε την ευκαιρία να μιλήσει σε θερμό με κλίμα με αρκετό κόσμο, με τις αγκαλιές και τις selfies να δίνουν και να παίρνουν.

Στέφανος Κασσελάκης: Η παρέλαση στη Νέα Υόρκη, οι αγκαλιές και οι selfies



Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με τον Πολιτειακό Γερουσιαστή των Δημοκρατικών και Αναπληρωτή Επικεφαλής της Πολιτειακής Γερουσίας Νέας Υόρκης, Michael Gianaris.

Τη Δευτέρα ο Στέφανος Κασσελάκης θα πραγματοποιήσει συνάντηση στις 10:30 π.μ. με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρο. Την ίδια μέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα πραγματοποιήσει γεύμα εργασίας στις 12:00 μ.μ. με επενδυτικούς και οικονομικούς φορείς. Θα ακολουθήσει συνάντηση με την ηγεσία του πολιτικού κόμματος DSA Νέας Υόρκης στις 17:00, ενώ στις 18:15 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Στις 19:00 ο κος Κασσελάκης θα συμμετάσχει σε ανοικτή εκδήλωση που διοργανώνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ΗΠΑ, στο Κεφαλλονίτικο Σπίτι «Κέφαλος».

Στις 16 Απριλίου, ο κος Κασσελάκης θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον. Στις 10:15 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον βουλευτή του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Chris Pappas, ενώ στις 11:00 θα συναντηθεί με τον Διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων του οργανισμού American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), Stephen Schneider. Στις 12:00 θα συναντηθεί με το μέλος του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Ro Khanna, ενώ στις 14:30 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την Principal Deputy Assistant Secretary of State for European & Eurasian Affairs του State Department, Πρέσβυ Yuri Kim. Στις 16:30 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα επισκεφθεί τα γραφεία του Center for Strategic & International Studies (CSIS).