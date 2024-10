Στη λίστα του Fortune «100 Best Companies to Work for» στην Ευρώπη για το 2024 η Kaizen Gaming

Η Kaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες GameTech παγκοσμίως, βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τρίτη συνολικά στη λίστα του Fortune με τις «100 Best Companies to Work for™» (τις 100 καλύτερες εταιρείες για να εργαστεί κάποιος) στην Ευρώπη για το 2024. Η διάκριση αυτή αποδίδεται από το διεθνή οργανισμό Great Place to Work, ο οποίος φέτος συνεργάστηκε για πρώτη φορά με το Fortune Europe για να αναδείξει τις 100 κορυφαίες μεγάλες και πολυεθνικές εταιρείες, συμπεριλαμβάνοντας την Kaizen Gaming ανάμεσά τους.

Το Great Place to Work αναγνωρίζει τις εταιρείες που δημιουργούν ένα εξαιρετικά θετικό εργασιακό περιβάλλον και μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα. Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προκύπτει από τις ανώνυμες απαντήσεις των εργαζομένων της Kaizen Gaming, οι οποίοι ξεπερνούν τους 2.700 σε 17 χώρες ανά τον κόσμο και προέρχονται από 32 εθνικότητες. Με βάση την ανατροφοδότηση των εργαζομένων και την ανεξάρτητη ανάλυση του οργανισμού Great Place to Work προκύπτουν οι βαθμολογίες της κάθε εταιρείας και τους αποδίδονται οι ανάλογες πιστοποιήσεις.

Η Στέλλα Βουλγαράκη, Chief People Officer της εταιρείας, δήλωσε: «Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Kaizen Gaming είναι αποτέλεσμα της δέσμευσής μας να παρέχουμε την πλέον καινοτόμα και συναρπαστική online gaming εμπειρία στους πελάτες μας ανά τον κόσμο. Οι σπουδαίες εταιρείες δημιουργούνται μόνο από εξαιρετικούς ανθρώπους. Η κουλτούρα μας βασίζεται στην καινοτομία, τη συνεργασία, αλλά και τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα, εξασφαλίζοντας ότι κάθε εργαζόμενός μας μπορεί να είναι ο εαυτός του στη δουλειά, έχοντας τις κατάλληλες ευκαιρίες εξέλιξης. Το #ΟneTeam της Kaizen Gaming, υποστηρίζοντας το κοινό μας όραμα, μας έχει αναδείξει σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες GameTech. Καθώς συνεχίζουμε τη δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας στο εξωτερικό, διατηρούμε και καλλιεργούμε όλες εκείνες τις αξίες, που καθιστούν την εταιρεία μας πόλο έλξης για νέα ταλέντα από όλο τον κόσμο».

Εκτός από την αναγνώρισή της ως μία από τις «100 Best Companies to Work for™» στην Ευρώπη για το 2024, τους τελευταίους 12 μήνες η εταιρεία έχει επίσης αναδειχθεί ως «Great Place to Work» στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τσεχία και τον Καναδά.

Για 30 χρόνια, o φορέας Great Place to Work διεξάγει έρευνες καταγράφοντας την εμπειρία των εργαζομένων στον χώρο εργασίας σε όλο τον κόσμο. Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, όπως η εμπιστοσύνη στη διοίκηση, η σύνδεση με τους συναδέλφους και η αφοσίωση στην εταιρεία. Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι αξιολογούν επίσης την προσβασιμότητα στην ηγεσία, την ειλικρινή επικοινωνία, την εκπαίδευση, τις παροχές, την υποστήριξη της ευημερίας τους, καθώς και το κατά πόσο αισθάνονται υπερήφανοι για τη δουλειά τους.

Εκτός από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη, η Kaizen Gaming με το διεθνές της brand, Betano, έγινε η πρώτη εταιρεία online gaming που χορήγησε ταυτόχρονα τα κορυφαία διεθνή ποδοσφαιρικά τουρνουά CONMEBOL Copa America™️ 2024 και UEFA EURO 2024™. Παράλληλα, η εταιρεία εξασφάλισε ιστορικές χορηγικές συμφωνίες με κορυφαία πρωταθλήματα, ομάδες και αθλητές διεθνώς, ενώ ενίσχυσε το κοινωνικό της αποτύπωμα μέσα από την ίδρυση του Kaizen Foundation, του Διεθνούς Κοινωφελούς Οργανισμού που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Kaizen Gaming.