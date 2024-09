ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Η προϊστορία δημιουργεί αξία στα προγνωστικά

Η αναμέτρηση που μας ενδιαφέρει είναι το Βαγιαδολίδ - Μαγιόρκα κι έχει προγραμματιστεί για τις 22:00. Πρόκειται για ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που στα μεταξύ τους παιχνίδια, προσφέρουν πολύ συχνά γκολ… και θέαμα. Τα στατιστικά μάλιστα είναι πράγματι εντυπωσιακά.



14 από τις 15 τελευταίες αναμετρήσεις τους στο «Θορίγια» είχαν Over 2.5 γκολ, ενώ σε 13 περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε και το Goal/Goal.



Η αλήθεια είναι πως η εικόνα των δύο ομάδων δεν μας προμηνύει πως θα δούμε μια αναμέτρηση με πολλά γκολ. Η Βαγιαδολίδ έχει 3/3 Under & No Goal στην έδρα της, ενώ στο πρωτάθλημα συνολικά έχει βρει δίχτυα μόλις επτά φορές. Από την άλλη, η Μαγιόρκα έχει δύο Under & No Goal στις τρεις φετινές εξόδους της.



Η στοιχηματική πρόταση του BetMarket.gr



Εμείς θα επιλέξουμε να πάμε κόντρα στη λογική και να ποντάρουμε στην παράδοση, καθώς η τωρινή εικόνα των ομάδων προσφέρει αξία στις αποδόσεις και η επιλογή Goal/Goal ή Over προσφέρεται σε απόδοση 1.96 από τις στοιχηματικές εταιρίες.



Η Βαγιαδολίδ είναι υποχρεωμένη να να ψάξει το τρίποντο, καθώς χρειάζεται βαθμούς κι έτσι θα αναγκαστεί να ρισκάρει. Επιπλέον, εντός έδρας έχει σκοράρει σε 21 από τις 22 τελευταίες αναμετρήσεις της.



Η Μαγιόρκα μπορούμε να πούμε πως υπερτερεί σε ποιότητα. Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της έχει βρει δίχτυα, ενώ κερδίζοντας τη Μπέτις (2-1) πήρε αρκετή ψυχολογία.



BetMarket.gr Επιλογές

● Παρασκευή (27/09), Βαγιαδολίδ - Μαγιόρκα: Goal/Goal ή Over 2.5 (1.96)



Βρείτε καθημερινές αναλύσεις, προγνωστικά, έξυπνα ειδικά στοιχήματα σε όλα τα σπορ στο BetMarket.gr!