Τo Freetips247.com έχει συλλέξει τρία παιχνίδια από την Σουηδία και προτείνει παρολί σε απόδοση 22.52

Ξεκινώντας με την αναμέτρηση της Έστερ με την Λαντσκρόνα στις 20:00. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε τρομερή φόρμα. Από τη μία η Έστερ μετράει μόλις μία ήττα στα τελευταία έξι ματς, έχοντας δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Ακόμα καλύτερα τα πηγαίνει φέτος η Λαντσκρόνα, η οποία παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα με απολογισμό πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες. Βέβαια, όταν παίζει εντός έδρας, η Έστερ δεν έχει χάσει από την Λαντσκρόνα στους τελευταίους 8 αγώνες κι αυτό ίσως κάνει λίγο δύσκολο το έργο των φιλοξενουμένων απόψε. Πάντως το G/G έχει σημειωθεί στα πέντε από τα έξι τελευταία

μεταξύ τους ματς. Και γι' αυτό θα κρατήσουμε το συγκεκριμένο σημείο σε απόδοση 1.65.

Συνεχίζουμε στο κουπόνι μας με το ματς της Χέλσινγκμποργκ με την Σκβόντε στις 20:00. Η φιλοξενούμενη δεν έχει αρχίσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της τη φετινή σεζόν, μιας και μετράει τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες έως τώρα. Να σημειωθεί ότι η Χέλσινγκμποργκ έφερε ισοπαλία στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας στη διοργάνωση Σούπερεταν. Ενα σημείο το οποίο και θα επιλέξουμε σε απόδοση 3.90 για απόψε.

Τέλος την ίδια ώρα έχουμε το Έργκριτε – Τρέλεμποργκ. Η αποψινή γηπεδούχος πάει από το κακό στο χειρότερο, καθώς έχει ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα, μετρώντας μόλις μία νίκη σε οκτώ ματς. Επιπλέον έχει τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται στην 14η θέση της βαθμολογίας με 6 βαθμούς. Από την άλλη η Τρέλεμποργκ μετράει τρεις ισοπαλίες, δύο νίκες και μόλις μία ήττα στα τελευταία έξι ματς πρωταθλήματος, ούσα 12η με 9 βαθμούς.

Μάλιστα, στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες της Τρέλεμποργκ, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Σούπερεταν), ενώ άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η Έργκριτε δεν έχει κερδίσει κανέναν απο τους τελευταίους 4 αγώνες ενάντια στην Τρέλεμποργκ.

Αναμένουμε σκληρό παιχνίδι κι από τις δύο ομάδες, για αυτό θα ρισκάρουμε με το Χ στο 3.50.

Η πρόβλεψη του Freetips247.com

Εστερ vs Λαντσκρόνα G/G (1.65)

Χέλσινγκμποργκ vs Σκβόντε Χ (3.90)

Έργκριτε vs Τρέλεμποργκ Χ (3.50)

Απόδοση τριάδας: 22.52