Το Freetips247 προτείνει μια τριάδα αγώνων από το αποψινό (2/4) μενού στην Premier League στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής!



Πρώτη επιλογή το ματς της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Φούλαμ. Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντος έχει πετύχει μόλις μια νίκη εδώ και 10 αγωνιστικές, ενώ δείχνει να έχει επηρεαστεί αρνητικά μετά την αφαίρεση βαθμών. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς η αναμέτρηση με τη Φούλαμ είναι κρίσιμη. Σε ότι αφορά τους «Κότατζερς», έχουν... ξεμείνει από στόχους. Το σύνολο του Μάρκο Σίλβα έχει φέρει 8 σερί Over, ενώ στα τελευταία πέντε ματς ηττήθηκε μόνο από τη Γουλβς με 2-1. Η Φούλαμ προέρχεται από εκτός έδρας ισοπαλία 3-3 με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, σε ένα ματς όπου μέχρι το 86΄ έχανε με 3-1! Σκοράρουν εύκολα οι Λονδρέζοι, ενώ η Φόρεστ δεν έχει άλλη επιλογή από το να ρισκάρει για να ξεφύγει από την δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει. Με αυτά τα δεδομένα θα επιλέξουμε το G/G.



Συνεχίζουμε με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και την Τότεναμ. Τα «Σφυριά» ενώ έδειχναν να επανακάμπτουν έφτασαν στο σημείο να συμπληρώσουν τρεις αγωνιστικές δίχως νίκη. Η ομάδα του Μόγιες ηττήθηκε με 4-3 από τη Νιούκαστλ συμπληρώνοντας πέντε διαδοχικά G/G, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν Over. Μάλιστα μέχρι το 77΄ νικούσαν 3-1! Η Τότεναμ, η ομάδα με τα 12 διαδοχικά Over έχει θέσει ως στόχο την κατάκτηση της 4ης θέσης που οδηγεί στο Champions League. Η ομάδα του Ποστέκογλου επικράτησε εσχάτως με 2-1 της Λούτον, όμως εκτός έδρας το τελευταίο διάστημα δυσκολεύεται, έχοντας νικήσει μόνο την Άστον Βίλα. Σκοράρουν και οι δύο ομάδες, όμως τα λάθη της Γουέστ Χαμ κοστίζουν. Θα προτιμήσουμε το G/G combo με το Over 2.5 γκολ.



Κλείνουμε την τριάδα μας επιλέγοντας το παιχνίδι της Μπόρνμουθ με την Κρίσταλ Πάλας. Η ομάδα του Ιραόλα το τελευταίο διάστημα αποδίδει βάσει των δυνατοτήτων της έχοντας μείνει αήττητη σε τέσσερις αγωνιστικές. Στον αντίποδα, η Κρίσταλ Πάλας που προσπαθεί να απομακρυνθεί όσο περισσότερο γίνεται από την επικίνδυνη ζώνη, έχει σημειώσει μόλις μια νίκη σε εφτά ματς. Επιλογή μας, ο άσος της φορμαρισμένης Μπόρνμουθ.



Αυτές είναι οι επιλογές από το Freetips247.com



* 21.30 Νότιγχαμ Φόρεστ vs Φούλαμ G/G (1.70)

* 21.45 Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας 1 (1.90)

* 22.15 Γουέστ Χαμ – Τότεναμ G/G & Over 2.5 (1.60)



Βρείτε καθημερινά προγνωστικά, έξυπνα ειδικά στοιχήματα, πλούσια θεματολογία και έτοιμα δελτία στοιχήματος στο www.Freetips247.com.