Με το νέο Renault Arkana στο δρόμο προς τη Λίμνη Μπελέτσι

Μόλις αγόρασες το νέο Renault Arkana και θέλεις να ζήσεις λίγο μαζί του να το χαρείς. Τι καλύτερο από το να κάνεις μία εκδρομή, προς μία διαδρομή που θα απολαύσεις και τον ανοιχτό δρόμο και τις στροφές της.

Η λίμνη Μπελίτση απέχει μόλις 37 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Αποφασίζεις πως ο προορισμός σου θα είναι αυτός. Ξυπνάς νωρίς, φορτώνεις το ποδήλατο και, μέχρι να το κάνεις εικόνα, έχεις φτάσει μέσα στο νέο Arkana. Αυτή είναι μία από τις ευκολότερες αποδράσεις για την Κυριακή σου. Ετοιμάζεις τα ρούχα της ποδηλασίας και τον εξοπλισμό σου και ξεκινάς. Έχεις τοποθετήσει τη σχάρα στην πίσω πόρτα του Arkana και στερεώνεις πάνω της το ποδήλατο.

Η εφαρμογή της είναι τέλεια αφού ήταν ένα από τα πρώτα αξεσουάρ Renault που διάλεξες για το καινούργιο σου SUV. Έβαλες την τσάντα με τον εξοπλισμό στο χώρο αποσκευών και ξεκίνησες. Πρώτη στάση για καφέ. Περιμένοντας διαπιστώνεις πως αυτή είναι η πρώτη εξόρμηση με το νέο σου Renault.

Η αλήθεια είναι ότι δεν δυσκολεύτηκες να το αποκτήσεις, αφού η Renault έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη γκάμα της, με όφελος για τον πελάτη έως 5.000€. Πιο συγκεκριμένα, το νέο Arkana έχει μειωμένες τιμές έως 4.000€, με τη βασική έκδοση, των 140 ίππων με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και full εξοπλισμό, να κοστίζει από μόλις 26.680€. Παράλληλα, το νέο μοντέλο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση και 5 ετών και δωρεάν οδική βοήθεια για 3 χρόνια.

Πως είναι;

Το καμαρώνεις από την βιτρίνα του καφέ. Το προτίμησες για την εμφάνισή του, που έχει το sportive coupe στοιχείο, αλλά και τους χώρους του SUV. Συνδυάζει τις λιτές γραμμές με το εντυπωσιακό στυλ, έχει όμορφο προφίλ, μεγάλη απόσταση από το έδαφος. Τα φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω το κάνουν ξεχωριστό και δεν μοιάζει με κανένα άλλο SUV στο δρόμο. Τα πίσω φωτιστικά σώματα διαθέτουν σκουρόχρωμο κάλυμμα που μοιάζει με κρύσταλλο.

Όμως αυτό που σε «τράβηξε» ήταν η τεχνολογία του, που υπόσχεται ένα συνδυασμό οδηγικής απόλαυσης και οικονομίας στην κατανάλωση.

Στο Arkana είχες δύο επιλογές κινητήρων, μία mild hybrid με 140 ίππους και μία full hybrid με το σύστημα E-Tech των 145 ίππων.

Η πρώτη, η mild hybrid, (ή ήπια υβριδική αν θέλεις) δίνει τη δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης, λειτουργώντας υποβοηθητικά και παρέχοντας πρόσθετη δύναμη στον κινητήρα κατά τη φάση της εκκίνησης και της επιτάχυνσης. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεις τις εκπομπές του CO2 και την κατανάλωση, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα πιο ήρεμες εκκινήσεις και ακόμη περισσότερη άνεση κατά την οδήγηση. Παράλληλα, εξοπλίζεται αποκλειστικά με προηγμένο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων.



Εσύ επέλεξες την δεύτερη την full υβριδική (E-Tech full hybrid 145 ίππων) ίσως γιατί έχει και κάτι από την τεχνολογία της Formula 1. Είχες διαβάσει για αυτήν και τώρα το επιβεβαιώνεις: Το σύστημα E-Tech hybrid προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό απόδοσης και οικονομίας. Το συγκεκριμένο κινητήριο σύνολο συνδυάζει τη λειτουργία δύο ηλεκτροκινητήρων (ένας κύριος κινητήρας 36kW και μια γεννήτρια/μίζα υψηλής τάσεως 18kW), με έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων 69kW (94hp), ένα κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών, χωρίς συμπλέκτη, και μία μπαταρία 1,2kWh.

Το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει 4 σχέσεις για τον βενζινοκινητήρα και 2 σχέσεις για τον κύριο ηλεκτροκινητήρα. Με άλλα λόγια, έχεις έως και 14 πιθανούς συνδυασμούς μεταξύ κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, για να εκμεταλλευτείς την απόδοση του

Lounge εσωτερικό

Πήρες τον καφέ και είσαι στην καμπίνα του Arkana. Συνδέεις το κινητό σου για να ακούσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια, χάρη στο σύστημα πολυμέσων «easy link» που είναι συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay με την οθόνη των 9.3". Μπροστά σου έχεις την πλήρως διαμορφώσιμη οθόνη 10,2" του πίνακα οργάνων. Δεν ανησυχείς για την μπαταρία στο κινητό σου αφού έχεις τη λειτουργία ασύρματης (επαγωγικής) φόρτισης.

Πληκτρολογείς στο navi την τοποθεσία και ξεκινάς. Από το ηχοσύστημα της Bose (το πρόσθεσες από τον extra εξοπλισμό) ακούγεται το summertime. Η βραχνάδα στη φωνή της Janis Joplin, η λιακάδα, η αργή της ερμηνεία φέρνουν κοντά το καλοκαίρι. Summer time and the living is easy… όσο εύκολο είναι να βγεις από την Αθήνα. Είναι νωρίς το πρωί και συναντάς στο δρόμο μόνο αυτούς που συνεχίζουν από το προηγούμενο βράδυ.

Κινείσαι με μικρές ταχύτητες και ακούς μόνο την Janis Joplin. Ο ήχος του κινητήρα δεν υπάρχει αφού το Arkana ξεκινά πάντα σε ηλεκτρική λειτουργία, ενώ μπορεί να κινηθεί μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα για έως και το 80% του χρόνου στην πόλη, γεγονός που μειώνει την κατανάλωση έως και 40% σε σύγκριση με έναν κλασσικό βενζινοκινητήρα. Οι εκπομπές CO2 δεν ξεπερνούν τα 105 g/km, τιμή εξαιρετική για την κατηγορία. Εκτός από την απόλαυση της αθόρυβης λειτουργίας με την ηλεκτροκίνηση, μπορείς να απολαύσεις την άνεση της οδήγησης χωρίς να χρειάζεται να σταματήσεις για να φορτίσεις την μπαταρία. Το κάθισμα είναι άνετο και συμπληρώνει την εικόνα. Χωρίς να το καταλάβεις έχεις αφήσει την Αθήνα και είσαι στην Εθνική οδό.

Οδηγείς χαλαρά και μάλλον η μουσική σε συνεπήρε, αλλά δεν ανησυχείς, καθώς το Arkana έχει 14 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που σε προσέχουν:

Σύστημα υποβοήθησης οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο και μποτιλιάρισμα, σύστημα προειδοποίησης πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας και υποβοήθησης στάθμευσης, είναι μερικά που σχεδιάστηκαν με στόχο την βελτίωση της άνεσης και της ασφάλειάς σου στην οδήγηση. Τα βρίσκεις μέσω της παλέτας συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης Renault easy drive και σε βοηθούν, σε κάθε ελιγμό, σε κάθε διαδρομή.

Η ώρα της οδήγησης

Η κίνηση «σπάει» και ο δρόμος ανοίγει εμπρός είναι ώρα να απολαύσεις τον κινητήρα full hybrid E-Tech των 145hp. Αυτός αποδεικνύεται εξαιρετικά ομαλός στην ηλεκτρική λειτουργία, αλλά και ισχυρός και οικονομικός.

Έχεις αφήσει την Εθνική Οδό και είσαι σε… επαρχιακό δρόμο με στροφές. Οδηγείς ένα SUV αλλά η συμπεριφορά του σου θυμίζει το αγαπημένο σου Clio. Το νέο Arkana βασίζεται στην αρθρωτή πλατφόρμα CMF-B, που έχει καθιερωθεί για την αποτελεσματικότητα και την οδηγική απόλαυση που προσφέρει, την ευελιξία, το κορυφαίο επίπεδο οδικής συμπεριφοράς, αλλά και την εξαιρετική της άνεση. Εκτός από το σίγουρο κράτημα στο δρόμο, οι πίσω τροχοί του νέου Arkana έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής ώστε να το κρατούν εντυπωσιακά σταθερό στις στροφές με υψηλές ταχύτητες, ενώ οι πλευρικές κλίσεις είναι περιορισμένες.

Λίμνη Μπελέτσι

Το παιχνίδι με το Arkana σε έχει συνεπάρει και σχεδόν προσπερνάς τη Λίμνη Μπελέτσι. Μία τεχνητή λίμνη στα 600 μέτρα υψόμετρο, που δημιουργήθηκε αρχικά ως αποθεματικό δυναμικό νερού για έργα της περιοχής, που τελικά έγινε ένας βιότοπος.

Φωτογραφία: Eurokinisi

Ξεφορτώνεις το ποδήλατο και ξεκινάς τη βόλτα στα μονοπάτια γύρω από τη λίμνη. Κάπου πιάνεις τον εαυτό σου να σκέφτεται την επόμενη βόλτα με το Arkana. Ίσως την άλλη φορά πας λίγο πιο μακριά…