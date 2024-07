Στο «σφυρί» βιβλίο με αυτόγραφο του Τζίμι Χέντριξ - Το απίστευτο ποσό

Βιβλίο με αυτόγραφα που περιλαμβάνει την υπογραφή του Τζίμι Χέντριξ, την οποία συνέλεξε μια μαθήτρια όταν τον συνάντησε στον δρόμο πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 2.000 αγγλικών λιρών.

Η Σάρα Μπλαντ 70 ετών με καταγωγή από το Κόλτσεστερ της Αγγλίας ήταν μόλις 14 ετών όταν εντόπισε τον θρυλικό κιθαρίστα να περιφέρεται στο κέντρο της πόλης Ίπσουιτς.

Η Μπλαντ, η οποία σήμερα ζει στη Γαλλία είχε πάει στο Ίπσουιτς με φίλους, όπου έδινε συναυλία το ποπ συγκρότημα The Walker Brothers και ήλπιζαν να πάρουν τα αυτόγραφά τους, αλλά τελικά συνάντησαν τον Τζίμι Χέντριξ. Ήταν ο καλλιτέχνης που άνοιγε τη συναυλία.

Το βιβλίο, που πωλήθηκε σε δημοπρασία το Σάββατο από τον οίκο Potters Auctions Saleroom στο Μέσινγκχαμ, σύμφωνα με το BBC, είχε τιμή εκκίνησης από 2.000 έως 3.000 αγγλικές λίρες.

Ποιος ήταν ο Τζίμι Χέντριξ

Ο Τζίμι Χέντριξ (James Marshall "Jimi" Hendrix, 27 Νοεμβρίου 1942 – 18 Σεπτεμβρίου 1970), γεννημένος ως Τζόνι Άλεν Χέντριξ, ήταν Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος κιθαρίστας στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Ξεκίνησε το 1961 να παίζει διάφορους ρυθμούς μπλουζ της εποχής. Το 1966, μετέβη στο Λονδίνο όπου και δημιούργησε ως Τζίμι Χέντριξ, μαζί με τους Μιτς Μίτσελ στα τύμπανα και τον Νόελ Ρέντινγκ στο μπάσο, το φημισμένο συγκρότημά του, The Jimi Hendrix Experience, που γνώρισε τεράστια επιτυχία ξεκινώντας τις μεγάλες του εμφανίσεις από τη Γαλλία συνεχίζοντας σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, με μεγάλες επιτυχίες τα τραγούδια "Hey, Joe", "Purple Haze" και "The Wind Cries Mary". Το 1968, το συγκρότημα διαλύθηκε και τον αμέσως επόμενο χρόνο, ο Χέντριξ συνέχισε με το συγκρότημα Band of Gypsys. Μια από τις πιο γνωστές του εμφανίσεις ήταν αυτή στο φεστιβάλ του Γούντστοκ στις 18 Αυγούστου του 1969, όπου, μεταξύ άλλων, παρουσίασε μια διασκευή του Εθνικού ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τζίμι Χέντριξ χρησιμοποιώντας στο μέγιστο δυνατό τους ηλεκτρικούς ενισχυτές καθώς και τις δυνατότητες της μουσικής μίξης άνοιξε νέους ορίζοντες στο είδος αυτό της μουσικής με συνέπεια να καθιερωθεί πολύ γρήγορα.

Βρέθηκε νεκρός στις 18 Σεπτεμβρίου 1970 στο ξενοδοχείο "Samarkand" στο Λονδίνο όπου διέμενε. Αν και ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε αναρρόφηση τροφών, οι συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατό του οφείλονταν σε υπερβολική λήψη βαρβιτουρικών. Ο τελευταίος άνθρωπος που ήταν μαζί του ήταν η Γερμανίδα σύντροφός του Μόνικα Ντάνεμαν.