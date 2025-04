Στο στόχαστρο του Reuters ο Τραμπ για το «μαχαίρι» στα ΜΜΕ: Κάθε περιορισμός απειλεί τη δημοκρατία

Πρακτορεία ειδήσεων, όπως το Reuters και το Bloomberg, δεν θα έχουν πλέον μόνιμη θέση στην ομάδα δημοσιογράφων που καλύπτουν τις δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος, καθώς επιδιώκει να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το ποιος του κάνει ερωτήσεις και ποιος μεταδίδει τις δηλώσεις του σε πραγματικό χρόνο.



Η απόφαση ακολουθεί τη δικαστική ήττα της κυβέρνησης Τραμπ, μετά από προσφυγή του Associated Press, το οποίο είχε αποκλειστεί νωρίτερα από την ομάδα δημοσιογράφων.



Η δημοσιογραφική ομάδα (γνωστή ως «press pool») περιλαμβάνει συνήθως περίπου 10 μέσα ενημέρωσης που ακολουθούν τον αμερικανό πρόεδρο όπου κι αν πάει – είτε πρόκειται για συναντήσεις στο Οβάλ Γραφείο είτε για ταξίδια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.



Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, όπως εξηγεί δημοσίευμα του Reuters, οι ειδησεογραφικές υπηρεσίες (wire services) χάνουν την καθιερωμένη θέση τους στην ομάδα και γίνεται πια εναλλαγή με περίπου 30 άλλες εφημερίδες και έντυπα μέσα.



«Η κάλυψη του Reuters φτάνει σε δισεκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά, κυρίως μέσω των χιλιάδων οργανισμών ειδήσεων παγκοσμίως που πληρώνουν συνδρομή για τις υπηρεσίες του» αναφέρει εκπρόσωπος του Reuters. «Είναι ουσιώδες για τη δημοκρατία το κοινό να έχει πρόσβαση σε ανεξάρτητη, αμερόληπτη και ακριβή ενημέρωση για την κυβέρνηση. Οποιοδήποτε βήμα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για περιορισμό της πρόσβασης στον πρόεδρο απειλεί αυτή την αρχή» τονίζει το δημοσίευμα.





Το Reuters παραμένει δεσμευμένο να καλύπτει τον Λευκό Οίκο με αμεροληψία, ακρίβεια και ανεξαρτησία, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.



Το Associated Press δήλωσε ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι σοβαρή βλάβη προς τον αμερικανικό λαό.



«Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι που η κυβέρνηση επέλεξε να περιορίσει την πρόσβαση όλων των wire services, των οποίων η γρήγορη και ακριβής κάλυψη του Λευκού Οίκου ενημερώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά, αντί να επαναφέρει το Associated Press στην ομάδα», δήλωσε η εκπρόσωπος Lauren Easton.



Το Bloomberg δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.



Μέχρι την τρέχουσα κυβέρνηση, οι τρεις μεγάλες wire services – AP, Bloomberg και Reuters – ήταν σταθερά μέλη της ομάδας. Όμως, ο Λευκός Οίκος απέκλεισε το AP τον Φεβρουάριο, αφού το πρακτορείο αρνήθηκε να αποκαλέσει το υδάτινο σώμα νότια των ΗΠΑ ως «Κόλπο της Αμερικής» (Gulf of America), όπως είχε αποφασίσει ο Τραμπ.

Εκπρόσωπος Τύπου Λευκού Οίκου: Πλέον θα καθορίζω εγώ ποιος θα έχει πρόσβαση

Μετά τον αποκλεισμό του AP, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λεβίτ, δήλωσε ότι η ομάδα της θα καθορίζει ποιος θα έχει το προνόμιο της περιορισμένης πρόσβασης σε χώρους όπως το Air Force One και το Οβάλ Γραφείο. Μέχρι τότε, αυτά τα ζητήματα τα ρύθμιζε η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (White House Correspondents’ Association), μια δημοσιογραφική οργάνωση.



Σύμφωνα με οδηγίες που δόθηκαν στο Reuters από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου την Τρίτη, η Λεβίτ θα καθορίζει τα μέλη της ομάδας σε καθημερινή βάση, ώστε «το μήνυμα του προέδρου να φτάνει σε στοχευμένα ακροατήρια και να είναι παρόντα μέσα με σχετική θεματική εξειδίκευση, αναλόγως της εκδήλωσης».



Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι τα μέσα θα είναι επιλέξιμα για την ομάδα ανεξάρτητα από τις απόψεις που εκφράζουν.

Η δικαστική διαταγή

Την περασμένη εβδομάδα, ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσινγκτον διέταξε την κυβέρνηση να επιτρέψει στους δημοσιογράφους του AP να παρίστανται σε εκδηλώσεις στο Οβάλ Γραφείο και στο Air Force One, καθώς και σε μεγαλύτερους χώρους του Λευκού Οίκου, όσο η προσφυγή τους είναι σε διαδικασία εκδίκασης.

Ο δικαστής έκρινε ότι ο Λευκός Οίκος του Τραμπ αντέδρασε τιμωρητικά λόγω των εκδοτικών του επιλογών, παραβιάζοντας το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος άσκησε έφεση στην απόφαση.