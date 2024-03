Βραδιά Champions League απόψε (13/03) και το Freetips247.com προτείνει Bet Builder για τα δύο μεγάλα παιχνίδια.

Ξεκινώντας από το σημαντικότερο ματς της βραδιάς, αυτό της Ατλέτικο απέναντι στην Ίντερ. Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάκι πήρε σημαντικό προβάδισμα για τη ρεβάνς καθώς κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 χάρη στο γκολ του Αρναούτοβιτς. Από την άλλη, η Ατλέτικο δεν βρίσκεται και στα καλύτερα της το τελευταίο διάστημα. Την περασμένη αγωνιστική μάλιστα στη La Liga, γνώρισε απρόσμενη ήττα με 2-0 από την Κάδιθ, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην τέταρτη θέση της κατάταξης. Για την αποψινή

αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έχει χάσει στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις και μάλιστα νίκησε στους τελευταίους 5 από 6 αγώνες εντός έδρας σε όλες

τις διοργανώσεις. Βέβαια και η Ίντερ βρίσκεται σε τρομερή φόρμα, καθώς δεν έχει ηττηθεί στα τελευταία 14 παιχνίδια.

Για το Bet Builder θα επιλέξουμε το G/G σε απόδοση 1.80, μιας και οι δύο ομάδες είναι ικανές να βρουν δίχτυα, πόσω μάλλον η Ατλέτικο η οποία θα κυνηγήσει από νωρίς την ανατροπή. Επιπλέον, θα πάμε με το Over 4.5 κάρτες στο 1.50. Αναμένεται σκληρό παιχνίδι, κυρίως από πλευράς «νερατζούρι». Θα επιλέξουμε και το να σκοράρει πρώτη στην αναμέτρηση η Ίντερ στο 1.80, καθώς η ομάδα του Ιντζάκι έχει σκοράρει το πρώτο γκολ σε μία αναμέτρηση, στους τελευταίους επτά αγώνες. Τέλος, θα κρατήσουμε το Over 1.5 στο 2.22 στο δεύτερο ημίχρονο, μιας και στο συγκεκριμένο διάστημα τόσο η Ατλέτικο όσο και η Ίντερ βρίσκουν τουλάχιστον ένα γκολ.

Η ευκαιρία της Ντόρτμουντ

Την ίδια ώρα η Ντόρτμουντ φιλοξενεί την Αϊντχόφεν με στόχο το όνειρο. Οι δύο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Οι Βεστφαλοί είχαν έντονα παράπονα από την διαιτησία και για το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των Ολλανδών, οι οποίοι διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Η Ντόρτμουντ βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, καθώς στο πρωτάθλημα προέρχεται από δύο σερί νικηφόρα αποτελέσματα. Από την άλλη, και η Αϊντχόφεν είναι αήττητη στα τελευταία έξι ματς πρωταθλήματος και σήμερα παραμένει πρώτη στην κατάταξη με 69 βαθμούς.

Για το Bet Builder θα επιλέξουμε το Over 2.5 στο 1.60, μιας και η Ντόρτμουντ μετράει πέντε σερί Over 2.5 στο "σπίτι" της. Επιπλέον, θα κρατήσουμε τον 1 στο ημίχρονο σε απόδοση 2.57, μιας και η Ντόρτμουντ νικούσε στο ημίχρονο στους τελευταίους 6 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Τέλος, θα πάμε με το να σκοράρει ο Χούμελς για τους γηπεδούχους σε απόδοση 8.00, καθώς ο Γερμανός στόπερ με τις προωθήσεις του στα στημένα δημιουργεί πάντα προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες.

Η πρόβλεψη του Freetips247.com

Bet Builder Ατλέτικο vs Ίντερ

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες: Ναι (1.80)

Να σκοράρει πρώτη στο ματς: Ιντερ (1.80)

Σύνολο καρτών: Over 4.5 (1.50)

2ο Ημίχρονο Γκολ Over/Under: Over 1.5 (2.22)

Απόδοση Bet Builder: 7.20

Bet Builder Ντόρτμουντ vs Αϊντχόφεν

Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου: 1 (2.57)

Συνολικά Γκολ: Over 2.5 (1.60)

Να σκοράρει: Χούμελς (8.00)

Απόδοση Bet Builder: 17.00