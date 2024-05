ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Δυάδα από με G/G στο Ρεάλ – Μπάγερν και προβάδισμα σε Κλαμπ Μπριζ

Μπάγερν και Ρεάλ Μαδρίτης χάρισαν πλούσιες συγκινήσεις και θέαμα στον πρώτο ημιτελικό του Champions League. Οι «Μερένγκες» προηγήθηκαν κόντρα στη ρόη του αγώνα με τον Βινίσιους, οι Βαυαροί το γύρισαν σε 4 λεπτά στο δεύτερο μέρος (Σανέ 53΄, Κέιν πεν. 57΄), όμως η «Βασίλισσα» με το δεύτερο γκολ του Βινίσιους (83΄) προς το τέλος πήρε πολύτιμο 2-2.

Η Μπάγερν ηττήθηκε στη συνέχεια στη Bundesliga από την Στουτγκάρδη (3-1). Ο Τόμας Τούχελ είδε τον Ραφαέλ Γκερέιρο να αποχωρεί με αναγκαστική αλλαγή και θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Πορτογάλου αριστερού μπακ στη ρεβάνς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Από την άλλη πλευρά, οι Μαδριλένοι επικράτησαν 3-0 της Κάντιθ για την 34η αγωνιστική της La Liga και μετά από τη νίκη της Χιρόνα επί της Μπαρτσελόνα εξασφάλισαν και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Ντίαθ (51'), Μπέλιγχαμ (68') και Χοσέλου (90+3') τα γκολ για την ομάδα του Αντσελότι.

Αναμένονται φάσεις εκατέρωθεν και προσωπικές μονομαχίες. Όπως στο πρώτο παιχνίδι έτσι και στη ρεβάνς με επιθετικούς της κλάσης των Κέιν, Βινίσιους και Μπέλιγχαμ είναι αρκετά πιθανό να έχουμε G/G σε απόδοση 1.60.

Στον άλλο σπουδαίο ημιτελικό της ημέρας, αυτή τη φορά για το Conference League μετά από ένα συναρπαστικό ματς στο «Αρτέμιο Φράνκι», η Φιορεντίνα έκανε βήμα πρόκρισης στον τελικό της διοργάνωσης, επικρατώντας της Μπριζ με 3-2 στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό.

Η ρεβάνς πάντως δεν θα είναι εύκολη για την Φιορεντίνα, μιας και η Κλαμπ Μπριζ παρουσιάσει άκρως εντυπωσιακό πρόσωπο όταν παίζει εντός έδρας. Ενδεικτικό ότι μετράει έξι εντός έδρας σερί νίκες, ενώ δεν έχει χάσει στους τελευταίους 9 από 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Επιπλέον, η Κλαμπ Μπριζ νικούσε στο ημίχρονο στους τελευταίους 5 αγώνες εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις. Επιλογή μας το combo 1 & Over 1.5 στο 3.30.

Freetips247.com Επιλογές

19.45 Κλαμπ Μπριζ vs Φιορεντίνα 1 & Over 1.5 (3.30)

22.00 Ρεάλ Μαδρίτης vs Μπάγερν Μονάχου G/G (1.60)

