ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Είναι παράδοση το στοίχημα στην Boxing Day

Νότιγχαμ – Τότεναμ (17:00)

Την ευχάριστη έκπληξη της φετινής Premier League αποτελεί η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία φιγουράρει στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας κερδίσει και τα 3 τελευταία παιχνίδια σκοράροντας της μίνιμουμ δύο τέρματα. Η Τότεναμ από την άλλη κάθε αγωνιστική απογοητεύει ολοένα και περισσότερο τον κόσμο της με την εικόνα της, ειδικά την ανασταλτικά όπου δέχεται τα γκολ με χαρακτηριστική ευκολία.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε, πως η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει ισχυρό προβάδισμα στην αναμέτρηση και μάλιστα μπορεί να επιβεβαιώσει τον άσο σκοράροντας και τουλάχιστον 2 γκολ απέναντι σε αυτή τη μέτρια αμυντικά Τότεναμ. Το combo bet 1 & Over 1,5 παίζεται στο 2,75 και αξίζει την προσοχή μας στα προγνωστικά Premier League (26/12/24).

Μπόρνμουθ - Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Σύγκρουση δύο ομάδων που είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση (μόλις μία ήττα έχουν στα 6 τελευταία παιχνίδια τους) και μάλιστα έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό πως με την ίδια συχνότητα που σκοράρουν, δέχονται τέρματα (σε 7/9 πιο πρόσφατα ματς της επιβεβαίωσε το Goal/Goal η Μπόρνμουθ, ενώ η Κρίσταλ Πάλας σε 6/9 τελευταίες αναμετρήσεις της).

Δεν πιστεύουμε ότι απόψε θα αλλάξει αυτό και αναμένουμε ένα ματς πλούσιο σε φάσεις και τέρματα, αλλά οι τιμές στα γκολ είναι αρκετά υποψιασμένες. Θα κάνουμε στροφή λοιπόν στα προγνωστικά Premier League (26/12/24) και θα ποντάρουμε στο Goal/Goal σε απόδοση 1.57.

Το ρεκόρ της Boxing Day που ζητάμε να σπάσει

Κάθε χρόνο, όλοι ονειρεύονται πως θα ζήσουν μια Boxing Day όπως αυτή του 1963, όταν στις 10 αγωνιστικές είχαν μπει συνολικά 66 (!) γκολ. Μιλάμε για μια αγωνιστική ημέρα, όπου μπήκαν κατά μέσο όρο 6.6 γκολ/ανά παιχνίδι. Τη διαφορά έκαναν οι νίκες των Φούλαμ και Μπλάκμπερν, κόντρα σε Ίπσουιτς (10-1) και Γουέστ Χαμ (2-8) αντίστοιχα, ενώ εντυπωσιακό ήταν και το 4-4 στο Γουέστ Μπρομ – Τότεναμ.

61 χρόνια μετά το έπος του 1963, όλοι ονειρευόμαστε κάτι αντίστοιχο. Μια ημέρα γεμάτη ματσάρες, όπου δεν θα προλαβαίνουμε να μετράμε γκολ. Για να ψάξουμε το ρεκόρ του 1963.

θα πατήσουμε στο ρεκόρ που όλοι θέλουμε να σπάσει. Βατό δεν είναι σίγουρα, καθώς μιλάμε για ίσως το πιο δύσκολο ρεκόρ του Αγγλικού πρωταθλήματος. Εάν το μεταφράσουμε ως ολόκληρη αγωνιστική, θα ψάξουμε τα 67 γκολ στη 18η αγωνιστική της Premier League κι αυτό προσφέρεται στη μυθική απόδοση 401.00!

Υπάρχει και η πιο… light εκδοχή για την 18 η αγωνιστική της Premier League, να γίνουν Over 2.5 όλα τα ματς και αυτό πληρώνει σε απόδοση 75.00. Πιο εφικτή επιλογή αυτή, αλλά σίγουρα όχι εύκολη.

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



26/12, 17:00 - Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας: Goal/Goal (Απόδοση 1.57)

26/12, 17:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ: 1 & Over 1,5 (Απόδοση 2.75)

26/12, 17:00: Να γίνουν Over 2.5 όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής στη Premier League

(Απόδοση: 75.00)

26/12, Να σημειωθούν Over 66.5 γκολ στην 18 η αγωνιστική της Premier League (Απόδοση

401.00)

