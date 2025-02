ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Επιλογές για όλα τα γούστα μέχρι το 6.75

Από το Ολυμπιακός – ΑΕΚ και το Αστέρας AKTOR – ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας, μέχρι την Premier League, το Κύπελλο Ισπανίας και το Coppa Italia, το Freetips247.com ξεχωρίζει τις κορυφαίες επιλογές της ημέρας.

Πρεμιερλιγκάτο Παρολί Ημέρας

Η Έβερτον έχει καταγράψει Under 2.5 σε 8 από τα 10 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της, γεγονός που καθιστά το Under 2.5 σε αποδόσεις διπλασιασμού ιδιαίτερα ελκυστικό. Παράλληλα, η Μπρέντφορντ μετρά 4 Under 2.5 στα 6 τελευταία εντός έδρας ματς. Αξιοσημείωτο είναι πως η Έβερτον διαθέτει την 5η καλύτερη άμυνα της Premier League, ενώ η Μπρέντφορντ έχει μείνει «άσφαιρη» στα 3 από τα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια στην έδρα της.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει επιθετικό DNA, καθώς μόλις ένα από τα 13 τελευταία παιχνίδια της ολοκληρώθηκε με Under 2.5. Μετά την ήττα από τη Λίβερπουλ, η ομάδα του Γκουαρδιόλα αναζητά αντίδραση, ωστόσο αντιμετωπίζει αμυντικά προβλήματα, καθώς διατήρησε ανέπαφη την εστία της μόλις 4 φορές σε 20 εκτός έδρας αναμετρήσεις φέτος. Από την άλλη, η Τότεναμ βρίσκεται σε καλή φόρμα με 3 συνεχόμενες νίκες. Επιλογή το Goal/Goal & Over 3.5 σε απόδοση 1.98.

Η Λίβερπουλ, μετά τη νίκη της επί της Μάντσεστερ Σίτι (2-0), αύξησε τη διαφορά της από τη 2η Άρσεναλ στους 11 βαθμούς και στοχεύει στη συνέχεια των επιτυχιών κόντρα στη Νιούκαστλ. Πέντε από τα επτά τελευταία παιχνίδια της Νιούκαστλ είχαν πάνω από 3.5 γκολ. Ο άσος σε συνδυασμό με το Over 3.5 προσφέρεται στο 2.80.

Betbuilder: Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ

Αναμέτρηση με έντονο ανταγωνισμό, καθώς οι δύο ομάδες στοχεύουν στον τελικό του Κυπέλλου. Ο Αστέρας θα προσπαθήσει να φτάσει για δεύτερη φορά στον τελικό, ενώ ο ΟΦΗ για τρίτη. Πιθανή η ισοπαλία στην πρώτη αναμέτρηση, με το Χ ημίχρονο/Χ τελικό να αποτελεί αξιόλογη επιλογή.

Στην πρόσφατη μεταξύ τους αναμέτρηση στο πρωτάθλημα (15/02/25) σημειώθηκαν 9 κίτρινες και 1 κόκκινη κάρτα. Περιμένουμε ξανά σκληρό παιχνίδι και αρκετά φάουλ. Επιλογή το Over 5.5 κίτρινες κάρτες.

Το Betbuilder (Χ ημίχρονο/Χ τελικό & Over 5.5 κίτρινες κάρτες) προσφέρεται σε απόδοση 8.50.

Betbuilder: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Η παράδοση, η μεσοεπιθετική ποιότητα των δύο ομάδων και οι απουσίες του Ολυμπιακού (Τζολάκης, Τσικίνιο, Κωστούλας) οδηγούν στο Goal/Goal. Ο Ελ Κααμπί πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, είναι ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρολεύκων» και είχε σημειώσει χατ-τρικ απέναντι στην ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Δεδομένης της κρισιμότητας του αγώνα, δύσκολα θα ξεφύγει το σκορ πάνω από 3.5 γκολ (Under 3.5).

Το Betbuilder (Goal/Goal & Under 3.5) διατίθεται σε απόδοση 6.75.

Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης: «Περνάει» επαγγελματικά η Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ανώτερη και σε καλύτερη κατάσταση, έχοντας κερδίσει στις 3 από τις 4 τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα της Σοσιεδάδ. Μάλιστα, και στις 3 νίκες της στο «Ανοέτα» συνδυάστηκε το Under 2.5.

Ο Έντρικ έχει δείξει μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα με 5 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων τα 3 στο Κύπελλο. Υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσει βασικός, όπως έγινε στα 2 από τα 3 φετινά παιχνίδια της Ρεάλ στο Copa del Rey.

Το Betbuilder (2 & Under 3.5 & Να σκοράρει ο Έντρικ) προσφέρεται σε απόδοση 6.00.

Το δυνατό σημείο της Τετάρτης

Ο Τιάγκο Μότα στην πρώτη του σεζόν στη Γιουβέντους έχει μοναδική ευκαιρία να κατακτήσει ένα τρόπαιο, το Κύπελλο Ιταλίας. Η ομάδα του βρίσκεται σε καλή κατάσταση με 4 συνεχόμενες νίκες στις εγχώριες διοργανώσεις και υποδέχεται την παραπαίουσα Έμπολι, η οποία έχει 9 ήττες στα 11 τελευταία παιχνίδια της, συμπεριλαμβανομένης της συντριβής 0-5 από την Αταλάντα.

Η Έμπολι επικεντρώνεται στη σωτηρία της στη Serie A, με το κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στην Τζένοα να ακολουθεί. Άσος με ασιατικό χάντικαπ -1.5 (νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά) για τη Γιουβέντους στο 1.83.

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Betbuilder Ολυμπιακός – ΑΕΚ σε απόδοση 6.75 (26/02, 20:00)

Goal/Goal

Να σκοράρει ο Ελ Κααμπί

Under3.5 γκολ

Το δυνατό σημείο της ημέρας

(26/02, 22:00) Γιουβέντους – Εμπολι: 1 με -1,5 ασιατικό χάντικαπ (1.83)

Παρολί Τετάρτης σε απόδοση 11.09

(26/02, 21:30) Μπρεντφορντ – Εβερτον: Under2.5 (2.00)

(26/02, 21:30) Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι: Goal/Goal & Over3.5 (1.98)

(26/02, 22:15) Λίβερπουλ – Νιούκαστλ: 1 & Over3.5 (2.80)

