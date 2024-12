ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Ευρωπαϊκό παρολί με φαβορί στο 7.70

Επιστροφή στην δράση στα εθνικά πρωταθλήματα με φουλ πρόγραμμα σε όλη την Ευρώπη και σπουδαίες αναμετρήσεις. Έχουμε εντοπίσει τέσσερα σημεία για σήμερα που κάνουν την διαφορά και έχουμε την ανάλυση και τα προγνωστικά.

Λεβάντε – Κόρδοβα (15:00)

Η Λεβάντε υπέστη ήττα – σοκ στην έδρα της Μιρανδές (1-2), καθώς κέρδιζε 1-0 μέχρι το 87’! Πισωγύρισμα για την καλοδουλεμένη ομάδα του Καλέρο, το οποίο δεν της κόστισε ιδιαίτερα τελικά, διότι έχασε και η πρωτοπόρος στη Β’ Ισπανίας, Σανταντέρ. Μπορεί να διορθώσει τώρα τη ζημιά απέναντι στην Κόρδοβα, η οποία μετράει 0-1-8 εκτός έδρας! Η νεοφώτιστη έχασε και στις 3/4 επισκέψεις στο «Θιουδάτ ντε Βαλένθια». Ποντάρουμε τον «1» στο 1.70.

Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Η Μπάγερν βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και δείχνει να έχει βρει ισορροπία σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Απέναντι στην Μάιντς είναι το φαβορί αλλά και οι γηπεδούχοι είναι ικανοί για το καλύτερο στη μέρα τους. Ομάδα που σκοράρει η Μάιντς και μπορεί να βρει γκολ. Έτσι, το να δούμε γκολ και στα δυο ημίχρονα είναι κάτι πολύ πιθανό. Το Over 0.5 σε α’ ημίχρονο και Over 0.5 β’ ημίχρονο (σε μορφή Bet Builder) έχει απόδοση 1.57.

Άουγκσμπουργκ – Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)



Παιχνίδι με φαβορί μιας και οι φιλοξενούμενοι έχουν πάρει για τα καλά τα πάνω τους, είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και θέλουν να παραμείνουν σε απόσταση από την κορυφή που θα μπορεί να ονειρεύεται τίτλο. Μεσοβδόμαδα κέρδισε την Ίντερ με γκολ στο φινάλε και έχει εξαιρετική ψυχολογία. Η αστάθεια χαρακτηρίζει την Άουγκσμπουργκ στα τελευταία παιχνίδια και δεν μας εμπνέει. Πάμε στο διπλό σε απόδοση 1.65.

Οσέρ – Λανς (20:00)



Η Οσέρ φιλοξενεί τη Λανς στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Ligue 1. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από τη λευκή ισοπαλία κόντρα στη Παρί, ενώ έχουν μόλις μία ήττα στα τελευταία 7 παιχνίδια τους. Εξαιρετική η συγκομιδή στην έδρα τους με ρεκόρ 5-1-1, στην οποία είναι και αρκετά παραγωγικοί. Η Λανς έχει 3/4 νίκες στα πιο πρόσφατα παιχνίδια της, ενώ έχει βρει δίχτυα σε 4 διαδοχικά ματς. Μπορεί να το κάνει και για πέμπτο, ωστόσο δύσκολα θα κρατήσει στο μηδέν την Οσέρ εντός έδρας, γι’αυτό και θα πάμε με το Goal/Goal στην απόδοση του 1.75.

Το παρολί του Σαββάτου (14/12/24) – BetMarket Επιλογές



ΙΣΠ2 – 14/12, 16:30 – Λεβάντε – Κόρδοβα: 1 (Απόδοση: 1.70)

ΓΕΡ1 – 14/12, 16:30 – Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου: Over 0.5 α' ημίχρονο και Over 0.5 και Over 0.5 β' ημίχρονο (Απόδοση: 1.57)

ΓΕΡ1 – 14/12, 16:30 – Άουγκσμπουργκ – Μπάγερ Λεβερκούζεν: 2 (Απόδοση: 1.65)

ΓΑΛ1 – 14/12, 20:00 – Οσέρ – Λανς: Goal/Goal (Απόδοση: 1.75)

Συνολική απόδοση: 7.70

Τα κορυφαία πρωταθλήματα παίζουν στο BetMarket.gr με καθημερινές αναλύσεις, ειδικά στοιχήματα και σύγκριση αποδόσεων από τις στοιχηματικές εταιρίες!