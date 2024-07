ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Με σημεία διπλασιασμού στην Σκανδιναβία

Δράση έχουμε στα πρωταθλήματα της Σκανδιναβίας και το BetMarket.gr έχει την στοιχηματική πρόταση της ημέρας. Ξεκινάμε την ανάλυση μας από το πρωτάθλημα της Δανίας και την αναμέτρηση της Σίλκεμποργκ με την Σοντερίσκε. Εξαιρετική σεζόν η προηγούμενη για τη Σίλκεμποργκ. Κατέκτησε το Κύπελλο και εξασφάλισε την παρουσία της στα προκριματικά του Europa League, ενώ στο πρωτάθλημα τερμάτισε στην 6η θέση. Ξεκινάει με ενθουσιασμό τη χρονιά και την ελπίδα να επαναλάβει μία ανάλογη σεζόν. Είναι το φαβορί κόντρα στη Σοντερίσκε και θέλει να αρχίσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις με νίκη, ώστε να πάρει και ψυχολογία εν όψει του μεσοβδόμαδου (25/7) αγώνα κόντρα στη Μόλντε για το Europa League. Στα φιλικά προετοιμασίας έδειξε πολύ καλή εικόνα στην επίθεση αλλά προβλημάτισε στην άμυνα.

Η Σοντερίσκε αγωνιζόταν πέρυσι στην 2η κατηγορία και πανηγύρισε την άνοδο ως πρωταθλήτρια. Επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία έπειτα από δύο χρόνια απουσίας. Στα φιλικά έδειξε ένα σχετικά καλό πρόσωπο. 3/4 ήταν Goal/Goal & over 3,5 και μόλις ένα έληξε ισόπαλο χωρίς σκορ. Μπορεί να μας προσφέρει παιχνίδια με μεγάλα σκορ μέσα στη σεζόν. Θέλει να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις με ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της Σίλκεμποργκ. Η Σίλκεμποργκ είναι θεωρητικά καλύτερη ομάδα και παίζει στην έδρα της, άρα έχει και τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Ο άσος κινείται σε ελκυστικά επίπεδα οπότε θα τον επιλέξουμε στα προγνωστικά σε απόδοση 2,03.

Συνεχίζουμε την ανάλυση μας με την αναμέτρηση της Έλφσμποργκ με την Μιάλμπι για το πρωτάθλημα της Σουηδίας. Δεύτερη νίκη πανηγύρισε η Έλφσμποργκ κόντρα στη Πάφο και πήρε τη πρόκριση για τον επόμενο γύρο του Europa League όπου θα αντιμετωπίσει τη Σέριφ (25/7) με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στη Μολδαβία. Από εκεί και πέρα από νίκη προέρχεται και στο πρωτάθλημα που νίκησε με το εντυπωσιακό 5-3 τη Χάκεν εκτός έδρας.

Γενικά είναι σε εξαιρετική κατάσταση μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, αφού μετράει 4 διαδοχικές νίκες σε όλες της διοργανώσεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει σκοράρει 16 γκολ σε αυτά τα ματς. Επιπλέον αποδίδει πολύ καλύτερα εντός έδρας με το ρεκόρ της στο πρωτάθλημα να είναι 5-1-1.

Από την άλλη η Μιάλμπι είναι κι εκείνη με τη σειρά της σε καλή κατάσταση. Την προηγούμενη αγωνιστική κατάφερε να κερδίσει τη Μάλμε με 2-1 έχοντας εξαιρετική εικόνα. Τρέχει ένα σερί 4 διαδοχικών νικών στο πρωτάθλημα. Είναι στην 3η θέση αυτή τη στιγμή με 29 βαθμούς. Βέβαια, εκτός έδρας δυσκολεύεται περισσότερο με το ρεκόρ της να είναι 3-0-3. Τα τελευταία 5 παιχνίδια της έληξαν με Goal/Goal & over 2,5. Όπως είπαμε παραπάνω οι δύο ομάδες είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Περιμένουμε να μας προσφέρουν αμφότερες ωραίο ματς με θέαμα. Δεν θα ρισκάρουμε με κάποιο σημείο για νίκη αλλά κινηθούμε στην αγορά των γκολ. Το μίνι combo Goal/Goal & over 2,5 σε απόδοση 2,00 μοιάζει να είναι value επιλογή με βάση τα όσα έχουμε δει και από τις δύο ομάδες.

BetMarket επιλογές

ΔΑΝ1 – 21/07, 15:00 – Σίλκεμποργκ – Σοντερίσκε: 1 (Απόδοση: 2,03)

ΣΟΥ1 – 21/07, 17:30 – Έλφσμποργκ – Μιάλμπι: Goal/Goal & over 2,5 (Απόδοση: 2,00)



Τα κορυφαία πρωταθλήματα παίζουν στο BetMarket.gr με καθημερινές αναλύσεις, ειδικά στοιχήματα και σύγκριση αποδόσεων από τις στοιχηματικές εταιρίες!