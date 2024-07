ΣΤΟΙΧΗΜΑ, Ολλανδία – Τουρκία: Ειδικά στοιχήματα και Bet Builder στο 10.25

Η σπουδαία αναμέτρηση μεταξύ Ολλανδίας και Τουρκίας ξεχωρίζει από το σημερινό (06/07) πρόγραμμα του Euro 2024 και το Freetips247.com αναλύει όλα τα δεδομένα.

Η Ολλανδία πανηγύρισε τη νίκη κόντρα στη Ρουμανία και αυτή ήρθε με την υπογραφή του Κόντι Χάκπο και του Ντόνιελ Μάλεν, οι οποίοι έστειλαν την ομάδα τους στα προημιτελικά του Euro 2024. Με σκορ 3-0, οι «οράνιε» έφτασαν στους «8» και εκεί θα αντιμετωπίσουν την Τουρκία.

Η τελευταία μάλιστα κέρδισε 2-1 την Αυστρία σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι για τους «16» του Euro 2024, με την ομάδα του Μοντέλα να παίρνει τη πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ντεμιράλ που σημείωσε δυο γκολ.

Ολλανδία - Τουρκία: Προγνωστικά

Στους τελευταίους 5 αγώνες της Τουρκίας, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Όπως στους τελευταίους 5 από 6 αγώνες της Ολλανδίας, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Γι' αυτό κρατάμε το Over 2.5 σε απόδοση 1.78.

Ολλανδία - Τουρκία: Ειδικά στοιχήματα

Οι δύο ομάδες διαθέτουν ποδοσφαιριστές στα ρόστερ τους, οι οποίοι μπορούν να

πετύχουν γκολ με κεφαλιά. Αυτό άλλωστε έχουν αποδείξει έως τώρα στη διοργάνωση. Τόσο η Ολλανδία όσο και η Τουρκία διαθέτουν υψηλά κορμιά. Γι' αυτό αξίζει να κρατήσουμε να μπει γκολ με κεφαλιά σε απόδοση 2.50.

Ολλανδία - Τουρκία: Η ενισχυμένη απόδοση* που αξίζει

Ο τεχνικός της Τουρκίας, Βιντσέτσο Μοντέλα είναι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας που ζει έντονα το κάθε παιχνίδι της ομάδας του. Το να δεχθεί κάρτα σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για την Τουρκία, δεν αποκλείεται να συμβεί και γι' αυτό το επιλέγουμε σε απόδοση 10.00.

Ολλανδία - Τουρκία: Bet Builder

Για το Bet Builder θα επιλέξουμε το Over 2.5 στο 1.78, καθώς στους τελευταίους 5 αγώνες της Τουρκίας, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Όπως στους τελευταίους 5 από 6 αγώνες της Ολλανδίας, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Να σκοράρει ο Χάκπο ένας από τους πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές της Ολλανδίας έως τώρα στη διοργάνωση. Το συγκεκριμένο σημείο το συναντάμε στο 2.40. Επιπλέον, κρατάμε το Over 9.5 κόρνερ στο 1.70, καθώς η Ολλανδία είναι η ομάδα των κόρνερ κι αυτό το απέδειξε και κόντρα στη Ρουμανία. Και τέλος θα προσθέσουμε το Over 4.5 συνολικές κάρτες σε απόδοση 1.87, μιας κι αναμένεται να δούμε ένα σκληρό παιχνίδι κι από τις δύο ομάδες.

Συνολικά Γκολ: Over 2.5 (1.78)

Να σκοράρει: Χάκπο (2.40)

Συνολικά κόρνερ: Over 9.5 (1.70)

Συνολικές κάρτες: Over 4.5 (1.87)

Απόδοση Bet Builder: 10.2