ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Σκοράρει ο Σπόραρ με πολλά κόρνερ στην Λεωφόρο

Με την αναμέτρηση στην Λεωφόρο θα ασχοληθεί το Freetips247.com ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λαμία, προτείνοντας Bet Builder τεσσάρων επιλογών σε απόδοση 8.50.

Παναθηναϊκός και Λαμία αναμετριόνται στο πλαίσιο της 23η αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τις δύο ομάδες να προέρχονται από σημαντικές νίκες. Αρχικά οι γηπεδούχοι τρέχουν σερί δύο πολύ σημαντικών νικών κόντρα στον Ολυμπιακό για την 22η αγωνιστική και τον ΠΑΟΚ για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η Λαμία, από την άλλη, είναι σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση μετρώντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες, με την τελευταία από αυτές να έρχεται με ανατροπή κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης για την 22η αγωνιστική. Όσον αφορά το Bet Builder θα επιλέξουμε ως πρώτο σημείο τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» στα τελευταία ματς έχουν αποδείξει με τα αποτελέσματά τους πως έχουν ξεκινήσει να βρίσκουν ρυθμό υπό τις οδηγίες του Φατίχ Τερίμ. Μάλιστα εντός έδρας κόντρα στην Λαμία μετρούν τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε ματς.



Επόμενη επιλογή αφορά τα κόρνερ του ματς. Πιο συγκεκριμένα θα επιλέξουμε τα Over 6.5 κόρνερ του Παναθηναϊκού. Οι γηπεδούχοι στην έδρα τους προσπαθούν να κυριαρχούν και να παίρνουν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Κόντρα στην Λαμία, η οποία παρουσιάζει αμυντική αστάθεια, μπορεί να πάρει αρκετά κόρνερ, εκμεταλλευόμενος και τις επιθέσεις του από τα πλάγια.



Τρίτη επιλογή στο Bet Builder μας θα είναι στις κάρτες. Η Λαμία στις τελευταίες της αναμετρήσεις είναι αρκετά επιρρεπής στις κάρτες. Απέναντι στον Παναθηναϊκό θα χρειαστεί να αμυνθεί και να δώσει «μάχες» για την κατοχή της μπάλας. Κόντρα στους «πράσινους», οι οποίοι αναμένεται να έχουν στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης την κατοχή, πιστεύουμε πως τρεις κάρτες είναι βατός αριθμός.



Τελευταία επιλογή μας θα είναι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο ματς ο Αντράζ Σπόραρ. Ο Σλοβένος επιθετικός βρήκε επαφή με τα δίχτυα κόντρα στον ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή του από τραυματισμό. Απέναντι στην Λαμία των αρκετών θεμάτων στην άμυνα, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού θα βρει χώρους και θα μπορέσει να μπει στον πίνακα των σκόρερ.



To Bet Builder του Freetips247.com

Παναθηναϊκός - Λαμία

1. Τελικό αποτέλεσμα: Παναθηναϊκός

2. Σύνολο κόρνερ γηπεδούχου: Over 6.5

3. Σύνολο καρτών φιλοξενούμενου: Over 2.5

4. Να σκοράρει: Αντ. Σπόραρ



Στο Freetips247.com θα βρείτε αναλύσεις και προγνωστικά στοιχήματος για τους κορυφαίους αγώνες του κουπονιού. Έξυπνα ειδικά στοιχήματα, Bet Builders και τα καλύτερα σήμερα για στοίχημα την Τετάρτη 17/2/24.