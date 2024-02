ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Σπουδαίες μάχες στη Stoiximan Super League με παρολί στο 7.05

Τρία παιχνίδια έχει ξεχωρίσει το Freetips247.com από την 25η αγωνιστική της Stoiximan

Στις 19:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα στην «OPAP Arena», με την Ένωση να παίρνει άνετη και σπουδαία νίκη την περασμένη αγωνιστική, καθώς επικράτησε 3-1 της Λαμίας και με αυτόν τον τρόπο παρέμεινε πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, με 55 βαθμούς.

Από την άλλη, ο ΠΑΣ Γιάννινα ενώ ήταν κοντά σε πολύτιμο τρίποντο, τελικά αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 του ΟΦΗ κι έτσι συνεχίζει να βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού. Οι δύο ομάδες κοντράρονται στην "OPAP Arena" με την Ένωση να έχει μοναδικό στόχο μία ακόμη νίκη για να συνεχίσει να είναι στην κορυφή της κατάταξης.

Όταν παίζει εντός έδρας, η ΑΕΚ δεν έχει χάσει από τον ΠΑΣ Γιάννινα στους τελευταίους 4 αγώνες, ενώ στα 3 από τα 4 μεταξύ τους ματς σημειώθηκαν 2-3 γκολ. Γι' αυτό θα κρατήσουμε το 1 & Under 3.5 σε απόδοση 2.00.



Στις 20:00 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό, ο οποίος πήρε σπουδαίο βαθμό την περασμένη αγωνιστική απέναντι στον Ατρόμητο (0-0). Πλέον, η ομάδα των Σερρών βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης με 24 βαθμούς. Σήμερα το έργο του είναι ακόμη πιο δύσκολο, μιας και υποδέχεται τον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος ναι μεν δεν βρίσκεται και στα καλύτερα του, ωστόσο δεν παύει να έχει το πάνω χέρι στην αναμέτρηση.



Αλλωστε, ο Πανσερραϊκός δεν έχει κερδίσει κανέναν από τους τελευταίους 3 αγώνες

ενάντια στον ΠΑΟΚ, ενώ Πανσερραϊκός δεν έχει κερδίσει και στους τελευταίους 6 αγώνες. Γι' αυτό και κρατάμε το 2 & Over 2.5 σε απόδοση 1.72.



Στις 17:00 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση στο Αγρίνιο μεταξύ Παναιτωλικού και Ολυμπιακού. Ο Παναιτωλικός πάλεψε αλλά στο τέλος γνώρισε την ήττα με 3-1 από τον

ΠΑΟΚ, παρουσιάζοντας ωστόσο θετικό πρόσωπο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός μπορεί να τα βρήκε σκούρα απέναντι στον μαχητικό Αστέρα Τρίπολης, αλλά στο τέλος κατάφερε να κατακτήσει το τρίποντο με 2-1 κι έτσι να παραμείνει στο -5 από την πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Επιπλέον, ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει στους τελευταίους 10 από 11 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες του μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ στο πρωτάθλημα. Επειδή ο Παναιτωλικός έχει ανεβάσει στροφές λίγο πριν το τέλος, θα ποντάρουμε στο G/G σε απόδοση 2.05 μιας και θεωρούμε πως και οι δύο ομάδες μπορούν να βρουν δίχτυα.



Η πρόβλεψη του Freetips247.com

ΑΕΚ vs ΠΑΣ Γιάννινα 1 & Under 3.5 (2.00)

Πανσερραϊκός vs ΠΑΟΚ 2 & Over 2.5 (1.72)

Παναιτωλικός vs Ολυμπιακός G/G (2.05)

Απόδοση τριάδας: 7.05



