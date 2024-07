ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Τριάδα Champions League σε απόδοση 8.68

Δράση έχουμε σήμερα (23/07) στις διασυλλογικές διοργανώσεις μέσω των προκριματικών αγώνων του Champions League και έχουμε εντοπίσει μία τριάδα με σημεία από 1,75 έως και 2,42 συνολικής απόδοσης 8,68.

Λουγκάνο vs Φενέρμπαχτσε (Over 2.5)

Η Φενερμπαχτσέ δεν έχει χάσει στους τελευταίους 9 από 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Ενώ,

η Λουγκάνο νίκησε στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις. Επιπλέον, στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της Λουγκάνο, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Θα πάμε με τα γκολ μιας και δεν υπάρχει φαβορί στην αναμέτρηση, παρά το γεγονός ότι οι στοιχηματικές δίνουν τον πρώτο λόγο στη Φενέρ. Κρατάμε το Over 2.5 σε απόδοση 1.75.

Ντιναμό Κιέβου vs Παρτιζάν (1 & Over 1.5)

Η Ντιναμό Κιέβου δεν έχει χάσει στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Ενώ νίκησε στους τελευταίους 5 από 6 αγώνες εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις. Θα επιλέξουμε τον 1 και θα τον συνδυάσουμε μάλιστα με το Over 1.5 μιας και στο παρελθόν στις δύο αναμετρήσεις που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες το σκορ είχε ξεφύγει. Οπότε 1 & Over 1.5 στο 2.05.

Μάλμε vs Κλάσβικ (1 & Over 2.5)

Η Μάλμε φαίνεται να είναι πιο έτοιμη για την αποψινή αναμέτρηση. Άλλωστε δεν έχει χάσει στους τελευταίους 9 από 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες της, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Θα κρατήσουμε το 1 & Over 2.5 σε απόδοση 2.42.

Η πρόταση του Freetips247.com:

 23/7 -- 21:30| Λουγκάνο vs Φενέρμπαχτσε Over 2.5 (Απόδοση 1.75)

 23/7 -- 21:00| Ντιναμό Κιέβου vs Παρτιζάν 1 & Over 1.5 (2.05)

 23/7 -- 20:00| Μάλμε vs Κλάσβικ 1 & Over 2.5 (2.42)

Απόδοση: 8,68

