ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Τριάδα με γκολ από το Conference League!

Το Freetips247 προτείνει μια τριάδα αγώνων από τα αποψινά ματς του Conference League!

Πρώτη επιλογή η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Φερεντσβάρος. Οι «ερυθρόλευκοι» στο ντεμπούτο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κάνουν το παν για ένα θετικό αποτέλεσμα και με τον κόσμο στο πλευρό τους μπορούν να σκοράρουν. Το τελευταίο δείγμα απέναντι στον ΟΦΗ ήταν ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο για τους Πειραιώτες μετά και την επικράτηση με 4-0. Από την άλλη

πλευρά η Φερεντσβάρος μετά την επανέναρξη του μαγυάρικου πρωταθλήματος μετρά 3/3 νίκες. Εσχάτως επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Ντέμπρετσεν. Σε μεγάλη φόρμα ο 29χρονος πρώτος σκόρερ Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό και ήταν καταιγιστικός αρχικά κόντρα στην MTK (5-1) με τέσσερα γκολ και μια ασίστ. Μάλιστα πέτυχε χατ-τρικ σε διάστημα 3,5

λεπτών (52΄, 53΄, 56΄). Αντιστοίχως σκόραρε και στο τελευταίο ματς εκτός έδρας απέναντι στη Ντέμπρετσεν φτάνοντας τα 13 τέρματα. Το αμφίσκορο σε απόδοση 1.80 φαντάζει πιθανό στη μάχη του «Γ. Καραϊσκάκης».

Δεύτερη επιλογή μας, το ματς του Άγιαξ απέναντι στη Μπόντο Γκλιμτ. Ο Άγιαξ πάνω που βρήκε ρυθμό σκοράροντας αφειδώς σε κάθε ματς με κύριο εκφραστή τον φορμαρισμένο Μπρόμπεϊ, προβλημάτισε και πάλι εσχάτως. Στο ντέρμπι με την Αϊντχόφεν η ομάδα του Τζον Φαν'τ Σχιπ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1, ενώ ακολούθησε η ήττα εκτός έδρας από τη Χέρενφεν με 3-2. Από την

άλλη πλευρά, το πρωτάθλημα Νορβηγίας έχει ολοκληρωθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο με την Μπόντο Γκλιμτ να κατακτά τον τίτλο. Η ομάδα του Γιέτιλ Κνούνσεν έδωσε φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Σάλτσμπουργκ (ήττα 6-0), Χάμαρμπι (νίκη 3-2), Σπάρτα Πράγας (ήττα 2-0) και Μάλμε (νίκη 4-0). Η άμυνα του Άγιαξ δεν εμπνέει καμιά εμπιστοσύνη, ενώ οι Νορβηγοί παίζουν ελεύθερα

σε ένα ματς που φαντάζει εφικτό να σημειωθούν από τρία γκολ και πάνω σε απόδοση 1.55.

Κλείνουμε την τριάδα από το Conference League με τον αγώνα ανάμεσα στη Σερβέτ και την Λουντογκόρετς. Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του ελβετικού πρωταθλήματος με εφτά βαθμούς πίσω από την Γιουνγκ Μπόις βρίσκεται η Σερβέτ που προέρχεται από εκτός έδρας ήττα με2-1 από την Ιβερντόν. Δύο από τα τρία τελευταία εντός έδρας ματς της Σερβέτ στο Europa League κρίθηκαν στα 2-3 γκολ. Ακόμα και η Ρόμα δεν κατάφερε να κερδίσει στην Ελβετία (1-1), ενώ η ομάδα του Ρενέ Βάιλερ επικράτησε με 2-1 της Σέριφ. Από την άλλη πλευρά, η Λουντογκόρετς βρίσκεται επίσης στη δεύτερη θέση του βουλγαρικού πρωταθλήματος έχοντας τρεις βαθμούς λιγότερους σε σχέση με την Τσέρνο Μόρε. Η Λουντογκόρετς πριν από λίγες μέρες κατέκτησε το Σούπερ Καπ επικρατώντας στη διαδικασία των πέναλτι της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 4-2 (κ.α. 1-1). Τα δύο από τα τελευταία τρία ματς της βουλγαρικής ομάδας στους ομίλους του Conference League κρίθηκαν επίσης στα 2-3 γκολ. Κρατάμε αυτό το στατιστικό σε απόδοση 2.00

Freetips247.com Επιλογές

19.45 Ολυμπιακός vs Φερεντσβάρος G/G (1.80)

22.00 Άγιαξ vs Μπόντο Γκλιμτ Over 2.5 γκολ (1.55)

22.00 Σερβέτ vs Λουντογκόρετς 2-3 γκολ (1.95)



Βρείτε καθημερινά προγνωστικά, έξυπνα ειδικά στοιχήματα, πλούσια θεματολογία και

έτοιμα δελτία στοιχήματος στο https://www.freetips247.com/el... .