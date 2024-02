ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Τριάδα με Λυών, Μπολόνια και 2-3 γκολ στο Σοσιεδάδ - Βιγιαρεάλ!

Το Freetips247 προτείνει μια τριάδα αγώνων από το αποψινό μενού στα κορυφαία ευρωπαϊκά

πρωταθλήματα!



Πρώτη επιλογή, το ματς για την Ligue 1 μεταξύ Μετς και Λυών. Όγδοη ήττα σε 9 αγωνιστικές (0-1-8) για την Μετς, αυτή τη φορά από την Μονπελιέ εκτός έδρας (3-0). Στην προτελευταία θέση η ομάδα του Λάζλο Μπόλονι, με τον Ρουμάνο τεχνικό να βρίσκεται πλέον σε δυσχερή θέση.



Αμφίβολη καθίσταται η συμμετοχή του αριστερού εξτρέμ Λαμκέλ Ζε. Στον αντίποδα η αντεπίθεση της Λυών συνεχίζεται με το σύνολο του Σαζ να επικρατεί με 1-0 της Νις, σημειώνοντας τρίτη νίκη στη σειρά. Παράλληλα, ήταν η έκτη επικράτηση στα 8 πιο πρόσφατα παιχνίδια, «σκαρφαλώνοντας» στην 11η θέση της βαθμολογίας. Επιλογή μας σε αυτή την αναμέτρηση είναι το διπλό βάσει φόρμας των δύο ομάδων σε απόδοση 1.80.

Συνεχίζουμε με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Σοσιεδάδ και την Βιγιαρεάλ. Δεύτερη νίκη στα 9 τελευταία ματς για την Ρεάλ Σοσιεδάδ που κατάφερε έπειτα από τρία παιχνίδια. όπου όχι μόνο δεν είχε νικήσει, αλλά ούτε καν βρει δίχτυα. να επικρατήσει εκτός έδρας με 2-1 της Μαγιόρκα.



Μάλιστα βρισκόταν πίσω στο σκορ, ενώ σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 93΄. Ήταν επίσης το δεύτερο Over στις 9 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της. Στην αντίπερα όχθη, η Βιγιαρεάλ είναι αήττητη εδώ και πέντε αγωνιστικές έχοντας φέρει όμως σε αυτό το διάστημα 4 ισοπαλίες! Το «κίτρινο υποβρύχιο» απέναντι στη Χετάφε βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως κατάφερε να ισοφαρίσει στο 56΄ με τον Αλμπέρτο Μορένο. Δεν σκοράρει εύκολα στην έδρα της η Σοσιεδάδ, ενώ αντιθέτως ανοίγουν τα παιχνίδια της Βιγιαρεάλ εκτός έδρας. Η αναμέτρηση είναι πολύ πιθανό να κριθεί στα 2-3 γκολ σε απόδοση 2.00.



Κλείνουμε την τριάδα μας επιλέγοντας το παιχνίδι της Μπολόνια με αντίπαλο την Βερόνα στη Serie A. Σε εξαιρετική κατάσταση η Μπολόνια που πλέον ισοβαθμεί στην τέταρτη θέση από κοινού με την Αταλάντα! Οι «Ροσομπλού» συμπλήρωσαν 4 διαδοχικές νίκες, υπερισχύοντας με ανατροπή και της Λάτσιο εκτός έδρας με 2-1! Είναι χαρακτηριστικό πως η ομάδα του Τιάγκο Μότα, στα πέντε πιο πρόσφατα ματς έχει σκοράρει 14 γκολ!

Από την άλλη πλευρά η Βερόνα δεν έχει νικήσει στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές (0-3-2), όμως είχε δύσκολο πρόγραμμα αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων Ρόμα, Νάπολι και Γιουβέντους. Η ισοπαλία με την «Γηραιά Κυρία» (2-2) αντιμετωπίζεται ασφαλώς ως επιτυχία. Αν και η Βερόνα δεν αναμένεται να παραδοθεί εύκολα, ο φρενήρης ρυθμός και το τάιμινγκ ευνοεί την Μπολόνια που είναι σε θέση να πετύχει μια ακόμη νίκη. Επιλέγουμε τον άσο σε απόδοση 1.60.

Freetips247.com Επιλογές:

21.45 Μπολόνια vs Βερόνα 1 (1.60)

22..00 Μετς vs Λυών 2 (1.80)

22.00 Σοσιεδάδ vs Βιγιαρεάλ 2-3 γκολ (2.00)



Βρείτε καθημερινά προγνωστικά, έξυπνα ειδικά στοιχήματα, πλούσια θεματολογία και

έτοιμα δελτία στοιχήματος στο https://www.freetips247.com/el... .