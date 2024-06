Αρχικά, ξεκινάμε με την αναμέτρηση της Σλοβενίας με την Αρμενία στις 19:00. Η αποψινή γηπεδούχος έπρεπε να περιμένει μέχρι την τελευταία αγωνιστική στη φάση των ομίλων για να εξασφαλίσει την αυτόματη πρόκριση στο Euro. Η νίκη της με 2-1 επί του Καζακστάν την έφερε να ισοβαθμεί στην κορυφή του ομίλου με την Δανία, αλλά υστέρησε στη μεταξύ τους

ισοβαθμία. Έπειτα από 24 χρόνια, η ομάδα του Ματίας Κεκ επιστρέφει σε τελική φάση Euro, ενώ έχει καταγράψει και δύο συμμετοχές σε Μουντιάλ. Η αναμέτρηση κόντρα στην Αρμενία θα διεξαχθεί στη Λουμπλιάνα με τους Σλοβένους να είναι αήττητοι μέσα στο 2024 κόντρα σε ΗΠΑ (0-1), Μάλτα (2-2) και Πορτογαλία (2-0).

Η Αρμενία από την άλλη πλευρά αποκλείστηκε από τα τελικά του Euro τερματίζοντας στην στην 4η θέση του Δ΄ Ομίλου των Προκριματικών με απολογισμό 2-2-4. Χωρίς νίκη από τον Σεπτέμβριο του 2023 οι φιλοξενούμενοι κάτι που μεταφράζεται σε 8 αναμετρήσεις. Κλειστά τα περισσότερα ματς των Αρμένιων που δεν σκοράρουν εύκολα. Η Σλοβενία σπάνια σκοράρει πάνω από 2 γκολ. Η κλίμακα των 2-3 τερμάτων έχει τύχη.

Στις 21:45 η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο υποδέχεται τη Φινάνδία. Τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να εξελιχθούν καλύτερα για την Πορτογαλία μετά την αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο της, αφού ο διάδοχος του Φερνάντο Σάντος, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ οδήγησε τους Ίβηρες στο απόλυτο σερί νικών στα προκριματικά (10/10) με την εκπληκτική διαφορά τερμάτων (36-2). Οι Πορτογάλοι, στην 8η σερί συμμετοχή τους στο Euro και 9η στην ιστορία τους, πάνε με υψηλές φιλοδοξίες στα γήπεδα της Γερμανίας στοχεύοντας στην επιστροφή τους στην κορυφή μετά από 8 χρόνια.

Η Φινλανδία το πάλεψε στα προκριματικά του Euro παίρνοντας μέρος στον 8ο όμιλο, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί τερματίζοντας στην τρίτη θέση με τέσσερις βαθμούς λιγότερους σε σχέση με την Σλοβενία. Τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια για την ομάδα του Κάρνεβα που παίζει ανοικτά έχοντας έξι σερί Over. Οι Πορτογάλοι έχουν τον πρώτο λόγο ασφαλώς απέναντι στη Φινλανδία, ωστόσο η απουσία του Ρονάλντο στο επιθετικό κομμάτι ενδεχομένως να αποδείχθηκε κομβική στην τελική έκταση που θα πάρει το σκορ.

Τέλος, κρατήσαμε το Αυστρία – Σερβία στις 21:45. Η αποψινή γηπεδούχος μπορεί από το 1998 να μην έχει πάρει μέρος σε Μουντιάλ, όμως σε ότι αφορά το Euro προκρίθηκε για τρίτη φορά στα τελικά της διοργάνωσης και τέταρτη συνολικά. Η Σερβία θα πάρει μέρος για πρώτη φορά σε τελική φάση Euro από το 2000, μολονότι στο μεσοδιάστημα έχει καταγράψει τέσσερις συμμετοχές σε Μουντιάλ. Ο Ράνγκνικ μπορεί να έχει δημιουργήσει ένα καλοκουρδισμένο σύνολο που δεν δέχεται εύκολα γκολ, ωστόσο οι Σέρβοι με τους Μίτροβιτς και Βλάχοβιτς στην εμπροσθοφυλακή τους είναι σε θέση να δημιουργήσουν προβλήματα.

