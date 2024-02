Στους δρόμους κατά της ακροδεξιάς χιλιάδες Γερμανοί στην Φρανκφούρτη

#Frankfurt 05.02. Teilnehmer ca. 20000 🥹



„…Wir sind die Mehrheit in diesem Land“, sagte der Publizist Michel Friedman in einer Rede bei der Kundgebung. „Jetzt sind wir da, und wir werden nicht aufhören, bis der braune Spuk in Deutschland zurückgehen wird“#DeutschlandStehtAuf pic.twitter.com/FC1ZyZGrdN