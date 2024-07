Super League: Ανακοινώθηκαν οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων της πρεμιέρας

Αποκαλύφθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League για τη σεζόν 2024-25. Ο Πρωταθλητής ΠΑΟΚ κάνει «ποδαρικό» κόντρα στον Πανσερραϊκό, όπως επίσης και ο κατακτητής του Conference League Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τον Βόλο.



Το αναλυτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας του Πρωταθλήματος:

Σάββατο 17 Αυγούστου

20:00 Βόλος - Ολυμπιακός

20:00 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός



Κυριακή 18 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός - Athens Kallithea

20:00 Παναθηναϊκός - Asteras AKTOR

20:30 Ατρόμητος - Άρης

22:00 ΑΕΚ - ΟΦΗ



Δευτέρα 19 Αυγούστου

21:00 Παναιτωλικός - Λαμία





Η νέα σεζόν της Super League φέρνει και νέο σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Στη Γενική Συνέλευση της Τετάρτης (10/7) εγκρίθηκε ομόφωνα η προκήρυξη.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν Play Off από τις θέσεις 1 έως 4 και από τις θέσεις 5 έως 8. Στα Play Off των θέσεων 5-8 οι ομάδες θα μπαίνουν με την διαίρεση των βαθμών τους στην κανονική διάρκεια δια δύο. Στην Ελλάδα θα δοθούν από τη νέα σεζόν πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια που θα διαμορφώνονται ως εξής:

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



Με λίγα λόγια, στα Play Off των θέσεων 1-4, εκτός από το πρωτάθλημα οι ομάδες θα παλέψουν και για τα καλύτερα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Στα Play Off 5-8, ο πρώτος θα πάρει εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό του Conference League, εάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή πρόκριση μέσω πρωταθλήματος.



Τέλος, θα πραγματοποιηθούν Play Out για τις θέσεις 9 έως 14, με τις δύο τελευταίες ομάδες να υποβιβάζονται στην Super League 2. Όλα τα Play Off και τα Play Out θα έχουν διπλούς Αγώνες.