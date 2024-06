Διαψεύδει η ΑΕΚ για συμφωνία με Γκρέμιο περί Νίκλας Ελίασον

🚨 GRÊMIO TEM ACERTO COM NICLAS ELIASSON E NEGOCIA COM AEK



Um antigo desejo do Grêmio volta forte como possibilidade de contratação para a próxima janela de transferências. Trata-se de Niclas Eliasson, atacante sueco-brasileiro que pertence ao AEK da Grécia.



O jogador quer… pic.twitter.com/6TbgYarHHy