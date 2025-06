Συνάντηση Ζαχαράκη με την πρόεδρο του Πανεπιστημίου Yale - «Εξωστρέφεια στο ελληνικό πανεπιστήμιο»

Άκρως εποικοδομητική συνάντηση εργασίας είχε σήμερα Παρασκευή (13/06) στο Υπουργείο Παιδείας, η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη με τη νέα πρόεδρο του Πανεπιστημίου του Yale, Δρ Maurie Mclinnis. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που η ηγεσία του Yale επισκέπτεται την Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η διεθνοποίηση και η εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων, που αποτελούν, όπως ανέφερε η Υπουργός, κεντρικό στόχο της Κυβερνητικής πολιτικής και πυρήνα των κρίσιμων παρεμβάσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

Η Σοφία Ζαχαράκη έκανε ειδική αναφορά στην πρόσφατη, γενναία αύξηση στη χρηματοδότηση κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Joint Master ή Dual Master) με διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μία εξαιρετικά σημαντική συνθήκη, βάσει της οποίας εγκρίθηκαν 63 από τις συνολικά 132 προτάσεις που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν, από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων προτάσεων ανέρχεται στο ποσό των 81 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων, τα 70 εκατ. ευρώ, προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.



Ήδη, από το 2022 το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της διεθνούς ακαδημαϊκής δικτύωσης. Τα δύο Ιδρύματα προχωρούν πλέον με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε ένα κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με δύο παράλληλα έτη φοίτησης.

Το έτος φοίτησης στο Yale θα είναι εστιασμένο στην παγκόσμια δημόσια υγεία και το αντίστοιχο έτος στο ΕΚΠΑ θα είναι εστιασμένο στις περιβαλλοντικές επιστήμες.



Στο τέλος της συνάντησης, η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Είναι μία ξεχωριστή ημέρα για εμάς στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς υποδεχτήκαμε για πρώτη φορά τους εκπροσώπους ενός εκ των πλέον ιστορικών και εμβληματικών Πανεπιστημίων των ΗΠΑ και συγκεκριμένα την νέα Πρόεδρο του Yale University, Δρ Maurie Mclinnis, με την οποία είχαμε μία εξαιρετική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Είναι αυτές οι συναντήσεις που σε γεμίζουν αισιοδοξία».

Και συνέχισε: «Όλη η πολιτική μας επικεντρώνεται ακριβώς στους τρόπους με τους οποίους θα ανοίξουμε τους ορίζοντες στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα, τόσο σε επίπεδο σπουδών, καθηγητών αλλά και φοιτητών. Υπηρετούμε με συνέπεια και σχέδιο τον στόχο για ένα καλύτερο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ενισχύουμε με πόρους και διεθνείς συνέργειες τα Ιδρύματα, πάνω στη βάση των κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, έχοντας επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στις οικογένειες και στα παιδιά, που επιζητούν γνώση, ακαδημαϊκή ελευθερία, αλλά και ασφάλεια στα Πανεπιστήμια».

Στη συνάντηση ήταν παρόντες, ο καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Yale University, Βασίλειος Βασιλείου, ο Επικεφαλής του «Yale Club of Greece», Κυριάκος Σαμπατακάκης, ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Νικόλαος Θωμαΐδης, η Deputy Director, International Development Renée Wellman, και ο Assistant to the President του Yale University Michael F. Hoepp, και ο πρώην Επικεφαλής του «Yale Club of Greece», Αλέξανδρος Μακρίδης.