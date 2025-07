Συνεδρίαση Final-4: Η στάση του Λεπενιώτη και ο λόγος που τα δεδομένα της έδρας άλλαξαν

Η 23η Ιουλίου δεν ήταν τελικά μια πολύ σημαντική για την Euroleague και ειδικά την σεζόν που έρχεται και θα διεξαχθεί για πρώτη φορά με 20 ομάδες. Κι αυτό επειδή μπορεί το πρωί να υπήρχε συνεδρίαση των μετόχων της διοργάνωσης με βασικό θέμα την έδρα που θα φιλοξενήσει το Final 4 για τη σεζόν 2025-26, ωστόσο «λευκός καπνός» δεν βγήκε.

Ενδιαφέρον έχουν αν μη τι άλλο και οι απόψεις που ακούστηκαν από τους εκπροσώπους των ομάδων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ολυμπιακός μέσω του εκπροσώπου του, Νίκου Λεπενιώτη, ήταν και πάλι υπέρ της υποψηφιότητας του Βελιγραδίου. Με τη λογική ότι είναι μεγαλύτερης χωρητικότητας η Stark Arena του Βελιγραδίου και τα εισιτήρια κοστίζουν λιγότερο.



Από την πλευρά του, ο Χρήστος Σταυρόπουλος, General Manager της Αρμάνι Μιλάνο, είπε προς τους μετόχους να πάρουν άπαντες τις νέες προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι και να τις ξαναδούν, κάτι που οδήγησε στο να αποφασιστεί η έδρα του Final 4 τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Με δεδομένο ότι θα πρέπει να δουν καλύτερα τα οικονομικά δεδομένα της κάθε πρότασης και τι συμφέρει την ίδια τη διοργανώτρια. Ο Σταυρόπουλος μάλιστα ζήτησε μυστική ψηφοφορία, επειδή η μία από τις δύο έδρες που διεκδικεί το Final Four είναι η έδρα ενός μετόχου.

Πως άλλαξαν τα δεδομένα για την έδρα του Final-4

Σε «θρίλερ» καθυστέρησης εξελίχθηκε η συνεδρίαση για την απόφαση της έδρας που θα φιλοξενήσει το Final Four 2026. Όλος ο κόσμος περίμενε να μάθει τον τόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης ανάμεσα στα δυο φαβορί Αθήνα και Βελιγράδι, ωστόσο οι Σέρβοι επανήλθαν με βελτιωμένη πρόταση με αποτέλεσμα η απόφαση να μετατεθεί για τον Σεπτέμβριο.



Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξαν τοποθετήσεις τόσο υπέρ της Αθήνας, όσο και υπέρ του Βελιγραδίου. Ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού στάθηκε ανοιχτά υπέρ του Βελιγραδίου, καθώς ανέφερε ότι η Belgrade Arena έχει 1.000 θέσεις παραπάνω χωρητικότητας. Αναφορικά με την πρόταση της Αθήνας, τα πλεονεκτήματα ήταν το glass floor στη θέση του παρκέ, το ότι η Αθήνα γνωρίζει από τη διεξαγωγή μεγάλων διοργανώσεων, αλλά και το γεγονός ότι τελευταία φορά που διεξήχθη το Final Four στην Αθήνα ήταν το μακρινό 2007.



Η πρόταση της Σερβίας που θα καθυστερήσει κι άλλο την απόφαση διεξαγωγής του Final Four είναι κοντά σε αυτή που έχει κάνει και η Αθήνα. Κάτι που έκανε πολλούς εντός συνεδρίασης να πουν πως θα πρέπει να περιμένουν την επίσημη κίνηση από πλευράς Βελιγραδίου.



Παράλληλα, στην πρόταση της Αθήνας υπήρχε ένα σημείο που προκάλεσε την απορία των μετόχων της Euroleague και σχετιζόταν με ένα πρακτορείο, το οποίο για τη διαμεσολάβηση μεταξύ της διοργανώτριας αρχής και της Κυβέρνησης θα έπαιρνε 400 χιλιάδες ευρώ.



Μεταξύ άλλων, ο General Manager της Μιλάνο, Χρήστος Σταυρόπουλος, είπε προς τους μετόχους να πάρουν τις νέες προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι και να τις ξαναδούν, κάτι που οδήγησε στο να αποφασιστεί η έδρα του Final 4 τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.