Τα δέκα καλύτερα κυνηγητά αυτοκινήτων από ταινίες του 2000

Για τους φίλους του αυτοκινήτου ένα κυνηγητό με οχήματα σε μία ταινία είναι ένας επιπλέον λόγος για να επισκεφθούν τον κινηματογράφο. Εμείς για να κάνουμε την πρώτη ημέρα του χρόνου καλύτερη σας βρήκαμε 10 μαζεμένα.

Η Αρχιμηνιά και Αρχιχρονιά του 2024 μας βρίσκει να ταξιδεύουμε στην πρώτη δεκαετία του 2000. Τότε οι σκηνές γυρισμένες με animation έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση και έδωσαν ελευθερία στους σκηνοθέτες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν ότι είχαν φανταστεί. Το σημαντικότερο χωρίς κίνδυνους και χωρίς να τινάξουν το ταμείο τους στον αέρα. Βέβαια οι υπερβολές έκλεψαν κάποιες φορές τον πρώτο ρόλο, αλλά λόγω κινηματογραφικής αδείας τους συγχωρούμε.

Το video της Donut Media (κανάλι που δημιουργήθηκε από ανθρώπους, που τρέφονται με donuts πίνουν καφέ και λατρεύουν τα αυτοκίνητα) μας βοήθησε συγκεντρώνοντας όλα τα car chases σε ένα κλιπ. Η δουλειά δεν ήταν εύκολη, όμως έγινε πολύ καλά δίνοντάς μας αρκετές όμορφες εικόνες.

Εμείς νομίζουμε πως είναι ένας καλός τρόπος να ξεκινήσετε τη χρονιά του 2024, πάρτε ένα donut (ή κέικ, ή Βασιλόπιτα, η μελομακάρονα) καφέ και απολαύστε τα.

Το κλιπ περιλαμβάνει τις ταινίες: Bad Boys 2 (2003), Transporter 2 (2002), The Bourne Identity (2002), The Italian Job (2003), Quantum of Solace (2008), Gone in 60 seconds (2000), Terminator 3 (2003), 2Fast 2Furious (2003), Matrix Reloaded (2003) και The Dark Knight (2008) με αρκετές πληροφορίες για το πως γυρίστηκαν.