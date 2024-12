Τα «Φιλαράκια» αποχωρούν οριστικά από το ελληνικό Netflix

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πλατφόρμα streaming, στις 31/12 φεύγουν δύο πολύ δημοφιλείς σειρές, οι «Rick and Morty» και «Τα Φιλαράκια» και μάλιστα η τελευταία όπως φαίνεται αποχωρεί σταδιακά από το Netflix διαφόρων χωρών ανά τον κόσμο.

Σύμφωνα με το «What's On Netflix», την 1η Ιουλίου έφυγε από τη Γαλλία και το Βέλγιο, την 1η Νοεμβρίου από ασιατικές χώρες όπως η Ινδία, το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες, και η 31η Δεκεμβρίου θα είναι η τελευταία ημέρα προβολής για το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, την Ιταλία, τη Νότια Αφρική, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Τουρκία και… την Ελλάδα.

Αρκετές όμως είναι και οι ταινίες που θα αποχωρήσουν τον Δεκέμβριο, όπως τα «Jumanji: Welcome to the Jungle», «Predestination», «American Psycho», «Fury», «Real Steel», «Mama», «Jack Reacher: Never Go Back», «Nocturnal Animals», «Battleship», «Safe House», «Ouija: Origin of Evil», αλλά και άλλες σειρές.

Να αναφέρουμε ότι η σειρά «Τα Φιλαράκια» μετατράπηκε σε τεράστιο τηλεοπτικό φαινόμενο και κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια και σύμφωνα με το Βιβλίο Γκίνες, η Κόρτνεϊ Κοξ μαζί με τους υπόλοιπους συμπρωταγωνιστές της, έγιναν τα πιο ακριβοπληρωμένα τηλεοπτικά αστέρια λαμβάνοντας 1 εκατομμύριο δολάρια για κάθε επεισόδιο στους δύο τελευταίους κύκλους της σειράς.