Mε λαμπρότητα διοργανώθηκε η 96η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ στο Λος Άντζελες με τα αδιαφιλονίκητα φαβορί να φεύγουν ο καθένας με αρκετά αγαλματίδια στο χέρι.

Το Oppenheimer ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς αποσπώντας συνολικά επτά χρυσά αγαλματίδια μεταξύ αυτών τα τρία στις βασικές κατηγορίες: Καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας από τον Κρίστοφερ Νόλαν και Α' ανδρικού ρόλου με τον Κίλιαν Μέρφι. Σημειώνεται ότι το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου εξασφάλισε τέσσερα.

Ακολουθεί κατάλογος των νικητών στις κυριότερες κατηγορίες της 96ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Καλύτερης ταινίας

«Οπενχάιμερ»

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Κρίστοφερ Νόλαν, «Οπενχάιμερ»

Α΄ γυναικείου ρόλου

Έμμα Στόουν, «Poor Things»

Α΄ ανδρικού ρόλου

Κίλιαν Μέρφι, «Οπενχάιμερ»

Β΄ γυναικείου ρόλου

Ντέι’Βάιν Τζόι Ράντολφ, «Τα παιδιά του χειμώνα»

Β΄ ανδρικού ρόλου

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, «Οπενχάιμερ»

Ξένης ταινίας

«Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος» (Βρετανία)

Ταινίας ανιμέισον

«Το αγόρι και ο ερωδιός», του Χαγιάο Μιγιαζάκι

Ντοκιμαντέρ

«20 ημέρες στην Μαριούπολη»

Πρωτότυπου σεναρίου

«Ανατομία μιας πτώσης»

Διασκευασμένου σεναρίου

«American Fiction»

Μουσικής

«Οπενχάιμερ»

Πρωτότυπου τραγουδιού

«What Was I Made For?», «Μπάρμπι»

Ήχου

«Η ζώνη του ενδιαφέροντος»

Σχεδιασμού παραγωγής

«Poor things»

Φωτογραφίας

«Οπενχάιμερ»

Κοστουμιών

«Poor Things»

Σύντομης ταινίας ανιμέισον

«War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko»

Σύντομου ντοκιμαντέρ

«The Last Repair Shop».

Στο τέλος της τελετής απονομής, οι νικητές παρευρέθηκαν στο καθιερωμένο πάρτι που διοργανώνει το περιοδικό Vanity Fair προς τιμήν τους.,