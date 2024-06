Τα smart #1 & smart #3 έφτασαν στην Ελλάδα

Nέο παρουσιαστικό και νέα φιλοσοφία. Η smart έρχεται στην Ελλάδα και την ευθύνη της εκπροσώπησής της στη χώρα έχει η Star Automotive Ελλάς Μον. Α.Ε.



Η smart έχει μία ιστορία 30 ετών, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Mercedes-Benz.

Μέχρι το 2023 τα μοντέλα της smart ανανεώθηκαν 3 φορές. Η πρώτη γενιά (1998 – 2007) περιλάμβανε αρχικά τα smart fortwo, fortwo cabrio και αργότερα τα roadster & roadster coupe και τα forfour. Η δεύτερη γενιά (2007 – 2014) περιλάμβανε μόνο τα fortwo και fortwo cabrio, ενώ η τρίτη (2014 – σήμερα) τα αμιγώς ηλεκτρικά fortwo coupe, fortwo cabrio και forfour.

H smart Europe GmbH ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020 ως 100% θυγατρική της smart Automobile Co., Ltd. με έδρα το Leinfelden-Echterdingen, κοντά στη Στουτγάρδη. Η smart Automobile Co., Ltd. ιδρύθηκε ως μια παγκόσμια κοινοπραξία μεταξύ της Mercedes-Benz AG και της Geely Automobile Co., Ltd. Τοποθετείται στην premium κατηγορία ως κορυφαίος πάροχος ευφυών ηλεκτρικών οχημάτων και Γενικός Εισαγωγέας για τη μάρκα στην Ελλάδα είναι η Star Automotive Ελλάς Μον. Α.Ε.



smart #1

Το πρώτο δείγμα γραφής της αναγεννημένης smart είναι το #1. Η εμφάνισή του χαρακτηρίζεται από νέα σχεδίαση, νέα τεχνολογία και μία νέα προσέγγιση όσον αφορά στην αστική του ταυτότητα. Όπως η ίδια η μάρκα, έτσι και το μοντέλο αυτό είναι πρωτοποριακό. Το εξωτερικό του χαρακτηρίζεται από στοιχεία όπως οι κρυφές ηλεκτρικές χειρολαβές, οι πόρτες χωρίς πλαίσιο και η μεγάλη ηλιοροφή που δεν θα περίμενε κανείς σε ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας.

Το ολοκαίνουργιο smart #1 με μήκος 4270 mm, μεταξόνιο 2750 mm και ζάντες 18 ιντσών διαθέτει ένα εντυπωσιακά ευρύχωρο εσωτερικό με θέα 360°.

Πρωτοποριακός εξωτερικός σχεδιασμός

Εκτός από τις κρυφές χειρολαβές που αναδύονται αυτόματα όταν πλησιάζουμε το αυτοκίνητο, τα εντυπωσιακά φώτα CyberSpark+ με λειτουργία προσαρμοζόμενου μακρινού φωτισμού είναι ένα ακόμα σημείο που αποτελεί αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό της νέας οικογένειας smart. Στο πίσω μέρος, το καταπληκτικό εφέ πυροτεχνημάτων προσφέρει πραγματικά μοναδικά γραφικά στα φωτιστικά σώματα.

Στο εσωτερικό: ο χώρος επαναπροσδιορίζεται

Με τα νέα smart, ο χώρος επαναπροσδιορίζεται με την ευρυχωρία και τον premium χαρακτήρα να αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του. Η νέα πλατφόρμα SEA (Sustainable Experience Architecture) πάνω στην οποία χτίζονται τα smart επιτρέπει μια μεγάλη απόσταση μεταξύ των αξόνων, μεγιστοποιώντας έτσι τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου.



Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το εσωτερικό σύμφωνα με το στυλ και τις ανάγκες του. Μια επιλογή θεμάτων και φωτισμού περιβάλλοντος από τις οθόνες πολυμέσων, αλλάζει το χαρακτήρα ολόκληρης της καμπίνας.

Ο πίσω πάγκος δεν διαιρείται μόνο 60:40 με δυνατότητα ενδιάμεσης φόρτωσης, αλλά μετακινείται και οριζόντια για να παρέχει διαφορετικό χώρο μεταξύ της δεύτερης σειράς καθισμάτων και του χώρου φόρτωσης.

Μπροστά ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων Full HD LCD 9,2 ιντσών, ένα HUD 10 ιντσών και μια κεντρική οθόνη 12,8 ιντσών δίνουν τη διάσταση υψηλής τεχνολογίας στο εσωτερικό που όλοι περιμένουν από ένα αυτοκίνητο smart.

Αυτή η κεντρική οθόνη είναι το κέντρο συνδεσιμότητας του αυτοκινήτου όπου ο οδηγός μπορεί να ελέγχει τη διαμόρφωση του οχήματος, να επιλέγει τη μουσική στο σύστημα ήχου, να ελέγχει τις προβολές από την κάμερα 360 μοιρών και ακόμα και την ποιότητα του αέρα (εσωτερικά και εξωτερικά).

Ασφάλεια 5 αστέρων

Ήδη από το 2022 που ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία, το #1 πέτυχε βαθμολογία 5 αστέρων στο τεστ της EuroNCAP. Ολόκληρη η δομή του αμαξώματός του σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας, αποτελούμενη κυρίως από θερμοδιαμορφωμένο χάλυβα και χάλυβα υψηλής αντοχής.

Το smart #1 τοποθετεί τον πελάτη στο επίκεντρο. Με μία εφαρμογή αποκλειστικά για τη smart – σαν την εφαρμογή Mercedes me της Mercedes-Benz - και user interface που προσαρμόζεται στις ανάγκες του ιδιοκτήτη του, το αυτοκίνητο αγκαλιάζει την ανθρωποκεντρική τεχνολογία για να συνδέσει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες τόσο στην ψηφιακή, όσο και στην κανονική ζωή.

Ηλεκτρική τεχνολογία

Η smart ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα δοκιμών των ηλεκτρικών της μοντέλων το 2007 και είναι μία αμιγώς ηλεκτρική μάρκα από το 2020. Αυτή η ξεχωριστή τεχνογνωσία ηλεκτροκίνησης συνδυάζεται έξυπνα με την κορυφαία σχεδίαση που καθορίζει το στυλ της Mercedes-Benz και τις πρωτοποριακές μηχανολογικές επιδόσεις με την πλατφόρμα SEA.

Η smart προσφέρει ήδη την επόμενη γενιά κινητικότητας σήμερα, αφού βλέπει τις προηγμένες τεχνολογίες του αυτοκινήτου ως παράγοντες για μια αυθεντική και απροβλημάτιστη εμπειρία ηλεκτροκίνησης. Το #1 στη βασική του έκδοση προσφέρει μέγιστη απόδοση 200 kW με μπαταρία 49 kWh που χαρίζει 310 χλμ αυτονομίας. Με τη μπαταρία 66 kWh που προσφέρεται για τις πλουσιότερες σειρές εξοπλισμού, η αυτονομία αυξάνεται στα 440 χλμ. Η μπαταρία φορτίζει με εναλλασσόμενο ρεύμα AC από 10-80 % με 22 kW σε 3 ώρες, ενώ με την εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση DC, αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε λιγότερο από 30 λεπτά.

smart #3

Το #3 ξεσηκώνει την κατηγορία των premium αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων ως ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό σπορ, coupé SUV. Με μήκος 4,4 μέτρα και πλάτος 1,8 μέτρα, τις sport του καμπύλες και την ισχυρή «μύτη καρχαρία» στη μάσκα ξεχωρίζει με τη διαχρονική κομψότητά του.

Η εμφάνισή του ολοκληρώνεται από τη φαρδιά σχάρα σε σχήμα Α και τους λεπτούς προβολείς LED. Οι μεγάλοι τροχοί 19 ιντσών συμπληρώνουν τη σπορ εμφάνιση, ενώ στην έκδοση BRABUS το #3 διατίθεται με σπορ ζάντες 20 ιντσών. Η πανοραμική, θερμοαπορροφητική οροφή συνδέει το εξωτερικό περιβάλλον με την καμπίνα του αυτοκινήτου για να δημιουργήσει μια φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Το smart #3 εντυπωσιάζει με την αυτονομία, την επιτάχυνση και τον σύντομο χρόνο φόρτισης που χρειάζεται.

Το σπορ εξωτερικό αντανακλάται και στις επιδόσεις του #3: σε τέσσερις από τις πέντε γραμμές εξοπλισμού, η μέγιστη ισχύς είναι 200 kW ενώ στη BRABUS φτάνει στα 315 kW, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη συγκεκριμένη κατηγορία στην αγορά. Όσον αφορά στην επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα, το #3 στην έκδοση BRABUS πετυχαίνει χρόνο 3,7 δευτερόλεπτων, ενώ στη γραμμή Pro+, που θεωρείται η βασική για το #3, επιταχύνει από 0-100 χλμ/ώρα σε 5,8 δευτερόλεπτα.

Επιπλέον, το smart #3 έχει αυξημένη αυτονομία ως προς το #1 η οποία κυμαίνεται από 455 έως 325 χλμ (κατά WLTP). To βελτιωμένο σύστημα ανάρτησης και το μεταξόνιο 2.785 mm σε συνδυασμό με το αεροδυναμικό αμάξωμα και τον συντελεστή οπισθέλκουσας 0,27 που πετυχαίνει το μοντέλο, προσφέρουν μία δυναμική οδηγική εμπειρία.

Απροβλημάτιστη οδήγηση χάρη στο λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας με αυτόματες ενημερώσεις Over-the-air (OTA)\

Χάρη στο σύγχρονο περιβάλλον λογισμικού του, το smart #3 είναι ένας έξυπνος σύντροφος στην καθημερινή ζωή και υποστηρίζει τον οδηγό με ένα διαισθητικό οικοσύστημα οδήγησης. Το νέο μοντέλο διαθέτει πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης, όπως «βοηθός αυτοκινητόδρομου» (HWA) και «αυτόματη υποβοήθηση στάθμευσης» (APA).

Όπως το #1, έτσι και το #3 διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη, ώστε οι εφαρμογές να μαθαίνουν και να βελτιώνονται για να καλύπτουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες του οδηγού. Το ευέλικτο cheetah είναι το άβαταρ του #1 που αλληλεπιδρά με τους επιβάτες και ανταποκρίνεται στις φωνητικές τους εντολές. Με την απλή εντολή «hello smart»,ο έξυπνος φωνητικός βοηθός θα ενεργοποιηθεί και οι επιβάτες μπορούν να βρουν έναν προορισμό ή να αναπαράξουν μουσική στο τρισδιάστατο interface.

Σύντομος χρόνος φόρτισης της μπαταρίας

Το smart #3 διατίθεται με δύο διαφορετικές εκδόσεις μπαταρίας: μία 49kWh που προσφέρει αυτονομία έως 325 km (κατά WLTP) και μία 66 kWh για αυτονομία έως 455 km (κατά WLTP).

Η άνετη εμπειρία φόρτισης παραμένει προτεραιότητα για τη smart. Με την αποδοτική φόρτιση τεχνολογίας DC έως 150 kW/h, το smart #3 φορτίζει από 10 στο 80 τοις εκατό σε λιγότερο από 30 λεπτά. Επιπλέον, σε περιβάλλον AC 22kW, φορτίζει (10-80%) σε λιγότερο από 3 ώρες ενώ για φόρτιση σε φορτιστή 7,5 kW απαιτούνται 5,5 ώρες.

Οι πέντε γραμμές εξοπλισμού του smart #3

Όπως και στο #1, το χαρακτηριστικό των γραμμών εξοπλισμού του smart #3 είναι το πόσο πελατοκεντρικά είναι: Κάθε μία από τις εκδόσεις Pro, Pro+, Premium, Pulse και BRABUS καλύπτει ιδανικά τις διαφορετικές ανάγκες και τον τρόπο ζωής των πελατών. Οι διαφορές τους εστιάζουν στο επίπεδο εξοπλισμού άνεσης και απόδοσης της μπαταρίας.