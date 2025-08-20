Τα τελευταία κέρματα της Ελισάβετ και τα πρώτα του Καρόλου σε κυκλοφορία

Περισσότερα από 23 εκατομμύρια κέρματα της 1 λίρας με το πρόσωπο της αείμνηστης Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ τίθενται αυτές τις μέρες σε κυκλοφορία, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής. Πρόκειται για τα τελευταία νομίσματα που φέρουν τη μορφή της, με ημερομηνίες 2021 και 2022, τα οποία το Βασιλικό Νομισματοκοπείο χαρακτηρίζει «ιστορική στιγμή» για τη βρετανική νομισματοκοπία.

Ταυτόχρονα, 7,5 εκατομμύρια νέα κέρματα με τον Βασιλιά Κάρολο Γ' βγαίνουν στις τσέπες των Βρετανών, συνεχίζοντας τη μετάβαση που ξεκίνησε μετά τον θάνατο της Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η Ρεμπέκα Μόργκαν, επικεφαλής αναμνηστικών νομισμάτων, τόνισε πως η παράλληλη κυκλοφορία κερμάτων με τον Κάρολο και την Ελισάβετ «αποτελεί μια ζωντανή απεικόνιση της αλλαγής στη μοναρχία» και κάλεσε το κοινό να ρίχνει μια… δεύτερη ματιά στα ρέστα του.

Σπάνια κομμάτια: Τα κέρματα του 2022 αναμένεται να γίνουν τα πιο δυσεύρετα, καθώς μόλις 7,7 εκατομμύρια έχουν κοπεί.

Mια ολόκληρη φύση σε μέταλλο: Το νέο κέρμα του Καρόλου φέρει σχέδιο μέλισσας – φόρο τιμής στην αγάπη του για το περιβάλλον – ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν σχέδια με ζώα όπως ο κόκκινος σκίουρος και ο τυφλοπόντικας.

Μάθημα αριθμητικής: Τα νέα σχέδια διαθέτουν μεγαλύτερους αριθμούς για να βοηθούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τις αξίες και να μαθαίνουν να μετρούν.

Σήμερα, κυκλοφορούν συνολικά 24,7 δισεκατομμύρια κέρματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως τα νομίσματα με τον Κάρολο αντιστοιχούν μόλις στο 0,004%.

Και βέβαια, όλα τα κέρματα με το προφίλ της Ελισάβετ εξακολουθούν να αποτελούν νόμιμο χρήμα και θα συνυπάρχουν για χρόνια με εκείνα του νέου μονάρχη ,άλλωστε, η διάρκεια ζωής τους φτάνει τα 20 χρόνια.

Η ιστορία αλλάζει πρόσωπο, αλλά η λίρα παραμένει ίδια.