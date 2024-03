Όταν πρόκειται για την υγεία του σώματός μας, υπάρχουν μερικά πράγματα που θεωρούμε δεδομένα. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι το μπρόκολο κάνει καλό στο μικροβίωμα του εντέρου και ότι η γυμναστική μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία της καρδιά. Συχνά, όμως, παραβλέπουμε τα οφέλη του σεξ για τη συνολική μας υγεία.

Γνωρίζατε ότι το σεξ μπορεί να υποστηρίξει το ανοσοποιητικό σας σύστημα, να βελτιώσει τον ύπνο, να οικοδομήσει εμπιστοσύνη και να μειώσει το στρες; Ή ότι η γιόγκα και ο διαλογισμός μπορούν να ενισχύσουν τη διέγερση και την επιθυμία;



Για ένα διάστημα, η ευεξία φαινόταν τόσο απλή όσο η δημιουργία ενός τονωτικού smoothie, αλλά τώρα γνωρίζουμε ότι η υγεία μας εξαρτάται από ένα αλληλένδετο σύστημα που περιλαμβάνει μυαλό και σώμα. Ωστόσο, οι ειλικρινείς συζητήσεις για το σεξ έχουν καθυστερήσει εδώ και καιρό, με τη σεξουαλική ευεξία να είναι ένα από τα τελευταία «σύνορα» της υγείας που έχουν απομείνει για να εξερευνηθούν.

Οι μεγάλοι «παίκτες» του τουρισμού και της ταξιδιωτικής βιομηχανίας έχουν ήδη εισβάλλει στο παιχνίδι αυτό. Παρακάτω, θα ρίξουμε μια βαθύτερη ματιά στο τι ακριβώς είναι η σεξουαλική ευεξία, πως την εξερευνούμε και πως θα προσπαθήσουμε να την κατακτήσουμε.



Ξενοδοχειακές μονάδες ανά τον κόσμο διοργανώνουν αποδράσεις σεξουαλικής ευεξίας / Unsplash

Τι είναι η σεξουαλική ευεξία

Η σεξουαλική ευεξία αφορά τόσο τη σύνδεση, την αυτοεκτίμηση, την άνεση με την ίδια τη σεξουαλικότητα όσο και με τα ερωτικά παιχνίδια και το πόσους οργασμούς έχουμε.

«Βλέπω τη σεξουαλική ευεξία ως ένα ταξίδι προς τη σεξουαλική αυθεντικότητα, την ελευθερία και την ευχαρίστηση», λέει η Dr. Karen Gurney, κλινική ψυχολόγος, σεξοψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου Mind The Gap: The Truth About Desire And How To Futureproof Your Sex Life.

«Η σεξουαλική ικανοποίηση σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό τόσο με την ικανοποίηση από τη σχέση μας όσο και με την ψυχολογική ευημερία. Το σεξ μας βοηθά να συνδεθούμε με το σώμα μας, την ταυτότητά μας και τη στιγμή που βιώνουμε».



Αν και πολλά από τα οφέλη του σεξ και της οικειότητας για την υγεία προέρχονται από την απελευθέρωση της ορμόνης της αγάπης, ωκυτοκίνης, θα ήταν μειωτικό να δούμε τη σεξουαλική ευεξία ως μια απλή συσσώρευση ορμονικών «χτυπημάτων».



«Μας πουλάνε την ιδέα ότι το σεξ είναι απλώς μια επιπόλαιη επιδίωξη που χρησιμοποιεί μόνο το σώμα μας», λέει η Dr. Gurney. «Το να βλέπουμε την ερωτική πράξη ως κάτι ξεχωριστό από την ταυτότητα, την πολιτική ή τις σχέσεις μας, καθιστά εύκολο να την απορρίψουμε ως ασήμαντη», προσθέτει.

Εξαιτίας αυτού, σύμφωνα με την κλινική ψυχολόγο, πολλοί άνθρωποι δεν προβληματίζονται, δεν θέτουν στόχους και δεν καταβάλλουν προσπάθειες για τη σεξουαλική τους ζωή ανάλογες με άλλες πτυχές της ζωής τους, όπως η εργασία, η διατροφή ή η άσκηση.

«Και επειδή το σεξ και η ντροπή συχνά συνδέονται στο μυαλό μας, μπορεί να γίνει δύσκολο να μιλήσουμε γι' αυτό ή να νιώσουμε ότι δικαιούμαστε να το βελτιώσουμε», συμπληρώνει η Karen Guerney.



Βλέπω τη σεξουαλική ευεξία ως ένα ταξίδι προς τη σεξουαλική αυθεντικότητα, την ελευθερία και την ευχαρίστηση / Unsplash

Γιατί η σεξουαλική ευεξία είναι σημαντική



Για τη γενικότερη ψυχική και σωματική υγεία μας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ποιότητα ζωής και την εξέλιξη της προσωπικότητάς μας.

Ενώ το σεξ είναι παλαιότερο από τη γλώσσα, η περίοδος της πανδημίας σίγουρα ώθησε τη σύγχρονη συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού, η ιστοσελίδα Cult Beauty αποκάλυψε ότι ο όρος αναζήτησης «σεξουαλική ευεξία» αυξήθηκε κατά 850%.

Εν τω μεταξύ, μια μελέτη του Ινστιτούτου Kinsey διαπίστωσε ότι αν και το σεξ μειώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ένας στους πέντε ανθρώπους επέκτεινε το σεξουαλικό του ρεπερτόριο. Αυτές οι προσθήκες, το sexting, το μασάζ, οι νέες στάσεις και η ανταλλαγή φαντασιώσεων, τους έκαναν τρεις φορές πιο πιθανό να αναφέρουν βελτίωση της σεξουαλικής τους ζωής.



Δεν θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι η Gwyneth Paltrow, η «βασίλισσα» της ιστοσελίδας Goop με εξειδίκευση στον τομέα της ευεξίας, κρούει τον κώδωνα αναφορικά με τη σεξουαλική ευεξία «στον δρόμο για την αναζήτηση της απόλαυσης». Άλλωστε, όταν η διάσημη ηθοποιός κάνει κινήσεις, όλοι γνωρίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει σύντομα.

Πράγματι, η παγκόσμια αγορά σεξουαλικής ευεξίας αναμένεται να φτάσει σε αξία τα 55 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2028. Έτσι, δεν είναι περίεργο που η ταξιδιωτική βιομηχανία διερευνά τρόπους για να αξιοποιήσει, με τη σειρά της, το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον.



Το 2022, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ανά τον κόσμο όπως το Six Senses Ibiza και το St. Regis Punta Mita διοργάνωσαν αποδράσεις σεξουαλικής ευεξίας. Στο W Brisbane λειτούργησε μια υπηρεσία θυρωρού-σεξολόγου και φέτος η SHA Wellness εγκαινίασε μια μονάδα σεξουαλικής υγείας. Την ίδια στιγμή πολλά ξενοδοχεία διαθέτουν ευρέως τα αποκαλούμενα «love kits», τόσο άνετα και εύκολα όσο τους ξηρούς καρπούς στα μίνι μπαρ των δωματίων.



Είναι γνωστό ότι όταν ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα αξιοποιούμε καλύτερα τη σεξουαλικότητά μας / Unsplash

Τι είναι το «καταφύγιο» σεξουαλικής ευεξίας



Κάθε μέρος που δίνει προτεραιότητα στην ξεκούραση, διώχνει το άγχος και μας δίνει την ευκαιρία να συνδεθούμε με το σώμα μας μέσω πολλών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα η γιόγκα.

«Είναι γνωστό ότι όταν ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα, βοηθούμαστε στην αξιοποίηση της σεξουαλικότητάς μας», λέει η Dr. Gurney. «Αυτό οφείλεται σε έναν συνδυασμό του πρωτόγνωρου περιβάλλοντος, του λιγότερου ψυχικού φορτίου όσον αφορά την καθαριότητα και το μαγείρεμα και του να περνάμε περισσότερο ποιοτικό χρόνο σε δραστηριότητες ή συντροφιά με ανθρώπους που μας δίνουν χαρά», συμπληρώνει.



Οι αποδράσεις μπορεί να ποικίλλουν από το «καν' το μόνος σου» μέχρι οργανωμένες μορφές που διεξάγονται από ειδικούς και ενσωματώνουν πρακτικές όπως το life coaching, το ερωτικό μασάζ και ανάλογες συζητήσεις σχετικά με τα όρια, την επιθυμία και την εικόνα του σώματος. Αν, φυσικά, υπάρχει και ένας σύντροφος να υποστηρίξει τη σεξουαλική ευεξία, ακόμη και αν το σεξ δεν είναι ο σκοπός του ταξιδιού, ακόμα καλύτερα.



«Ένα από τα βασικά οφέλη ενός ΄΄καταφυγίου΄΄ είναι απλώς να βγείτε από τον χώρο σας», λέει η Dr. Gurney. «Και για πολλούς, μπορεί να είναι οι τέλειες συνθήκες για να κάνουν μια νέα αρχή στη σεξουαλική τους ευεξία. Το ερώτημα τότε μπορεί να περιοριστεί μόνο γύρω από τη βιωσιμότητα και την καθημερινότητα: «Πως θα συνεχίσουμε τη σεξουαλική ευεξία όταν γυρίσουμε στο σπίτι και η ζωή μπει ξανά στη βαρετή ρουτίνα;», δίνει το στίγμα η κλινική ψυχολόγος.