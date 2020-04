Ο διαστημικός βράχος, που ονομάζεται 1998 OR2, αναμένεται να πλησιάσει τον πλανήτη μας σε απόσταση 6,3 εκατομμυρίων χιλιομέτρων και ανήκει στην κατηγορία των αντικειμένων που οι επιστήμονες της NASA αναφέρουν ως near-Earth object. Κοινώς, με εγγύτητα στη Γη, (επιστημονικός όρος γεωπλήσια αντικείμενα). Αξίζει να σημειωθεί πως κινείται με ταχύτητα 8,7 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο.

​Η εικόνα του αστεροειδή που απαθανάτισαν οι επιστήμονες, είναι από τις 18 Απριλίου. Κοντά στη… γη αναμένεται να περάσει στις 29 Απριλίου. Δείτε τη σχετική εικόνα…

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it's wearing a mask! It's at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg

— Arecibo Radar (@AreciboRadar) April 18, 2020