Μάσκα προσώπου: Υποχρεωτική είναι πλέον η μάσκα σε μια σειρά από δραστηριότητες στη χώρα μας. Ωστόσο, οι ειδικοί δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν από την αρχή αν η μάσκα τελικά βοηθά ή όχι στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Τέλος στο δίλημμα με ή χωρίς μάσκα έρχεται να βάλει βίντεο της Deutsche Welle όπου φαίνεται καθαρά πόσα σταγονίδια σάλιου μένουν στον αέρα κατά την ομιλία με και χωρίς μάσκα.

Το εν λόγω βίντεο βασίζεται σε μια πρόσφατη μελέτη στις ΗΠΑ η οποία έδειξε ότι σταγονίδια σάλιου από την ομιλία μπορούν να παραμείνουν στον αέρα για περισσότερα από 10 λεπτά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που διενέργησαν τη μελέτη, κατά τη διάρκεια της δυνατής ή ακόμα και της κανονικής ομιλίας, χιλιάδες σταγονίδια στοματικών υγρών απελευθερώνονται στον αέρα.

This is the reason you should be wearing a mask. pic.twitter.com/jW8oID3cpF

