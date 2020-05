Μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας γράφτηκε το Σάββατο στις 22:22 ώρα Ελλάδος, καθώς με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η προσπάθεια της SpaceX του Έλον Μασκ να εκτοξεύσει από το ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα την κάψουλα SpaceX Dragon, τοποθετημένη επάνω σε έναν πύραυλο Falcon 9. Ο καιρός έκανε το χατήρι στους αστροναύτες και δεν υπήρξαν τεχνικά ζητήματα.

Οι δύο αστροναύτες της NASA – ο Μπομπ Μπένκεν και ο Ντουγκ Χάρλεϊ- επιβιβάστηκαν στο διαστημόπλοιο και αφού η κάψουλα αποκολλήθηκε επιτυχώς αναμένεται να προσδέσουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η εκτόξευση έγινε από την ιστορική πλατφόρμα 39Α από την οποία πριν από 51 χρόνια είχε απογειωθεί η αποστολή Απόλλων 11 με τον Νιλ Αρμστρονγκ, ο οποίος έγινε και ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στη Σελήνη.

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Έλον Μασκ τέθηκε αντιμέτωπος με την μεγαλύτερη πρόκληση, ξεκινώντας τα επανδρωμένα διαστημικά ταξίδια.

Δείτε video της εκτόξευσης:

We have liftoff. History is made as @NASA_Astronauts launch from @NASAKennedy for the first time in nine years on the @SpaceX Crew Dragon: pic.twitter.com/alX1t1JBAt

— NASA (@NASA) May 30, 2020