Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη φάση της ιστορικής επανδρωμένης αποστολής της NASA και της SpaceX στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Η κάψουλα Crew Dragon, στην οποία βρίσκονται οι αστροναύτες Μπομπ Μπένκερ και Νταγκ Χάρλι, προσέγγισε και προσδέθηκε επιτυχώς στον ISS.

Δείτε live εικόνα:

Η στιγμή της πρόσδεσης στον Διαστημικό Σταθμό

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H

— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020