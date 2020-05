Το διαστημόπλοιο της SpaceX Crew Dragon έφθασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου και προσδέθηκε χωρίς προβλήματα, λίγα λεπτά νωρίτερα από το πρόγραμμα, μεταφέροντας τους δύο αστροναύτες της Nasa και ολοκληρώνοντας με επιτυχία ένα κρίσιμο βήμα της διαστημικής αποστολής. Ο Μπομπ Μπένκεν και ο Νταγκ Χάρλι, που εκτοξεύθηκαν χθες με πύραυλο της SpaceX από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της Φλόριντα, είναι οι πρώτοι αστροναύτες της NASA που φθάνουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό χάρις σε διαστημόπλοιο ιδιωτικής εταιρείας. «Είναι τιμή να συμμετέχω στο εγχείρημα αυτό εδώ και εννέα χρόνια, από την τελευταία φορά που ένα αμερικανικό διαστημόπλοιο προσδέθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», δήλωσε ο Ντάγκ Χάρλι

Από την διακοπή των αποστολών των αμερικανικών διαστημικών λεωφορείων το 2011, ρωσικοί πύραυλοι έστελναν τους αμερικανούς αστροναύτες στον ΔΔΣ. Η Nasa ανέθεσε στην SpaceX την κατασκευή ενός νέου διαστημικού «ταξί» και, αν η παρούσα αποστολή, η οποία είναι πιθανόν να διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο, αποδειχθεί ασφαλής, οι Αμερικανοί δεν θα εξαρτώνται πλέον από τους Ρώσους για να φθάσουν στο Διάστημα. Η SpaceX έχει δεσμευθεί προς την Nasa για έξι allers-retours προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμού, με τέσσερις επιβαίνοντες αστροναύτες, έναντι 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που καταβλήθηκαν από το 2011 στο πλαίσιο συμβολαίου με την εταιρεία του Ελον Μασκ.

Δείτε live εικόνα:

Η στιγμή της πρόσδεσης στον Διαστημικό Σταθμό

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H

— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020